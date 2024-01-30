Как завести автомобиль с разряженным аккумулятором: два способа

Пожалуй, каждому водителю знакома ситуация, когда автомобиль встает посреди дороги, как вкопанный, или просто отказывается заводиться после длительной стоянки. Нередко проблема заключается именно в разряженном аккумуляторе.

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Но что делать, если зарядить его нет возможности, а доехать до какой-нибудь розетки нужно? Автоэксперты называют два эффективных метода.

Воспользуйтесь пусковым устройством

Когда аккумулятор вашего автомобиля разряжен, использование аккумуляторного стартера – безусловно, самый быстрый и эффективный способ его запустить. По существу это резервное зарядное устройство с подсоединенным кабелем, которое можно легко подключить к автомобильной батарее и обеспечить ей достаточную мощность.

Но прежде чем использовать пусковое устройство, убедитесь, что оно полностью заряжено. Если все хорошо, подсоедините кабель "плюса" аккумуляторной батареи (обычно красный или оранжевый) к положительной клемме аккумуляторной батареи автомобиля. Повторите процедуру с минусом (синим) и отрицательной клеммой. Все, что останется, это нажать кнопку питания, чтобы активировать усилитель заряда батареи.

Скорее всего, ваш автомобиль издаст определенный характерный звук, свидетельствующий, что он начал получать питание. Когда двигатель машины запустится, выключите бустер и снимите его с автомобиля.

Преимущество этого метода заключается в том, что после подключения к автомобильному аккумулятору устройство быстро обеспечивает достаточную мощность для запуска двигателя. Кроме того, некоторые типы отражают мощность генератора автомобиля, что позволяет быстро определить, исправен ли он или нет.

Заведитесь от другой машины

Если такой палочки-выручалочки у вас нет, а специалиста вызвать здесь и сейчас не удается, всегда можно попытаться завестись от другого автомобиля. Для этого нужно будет подключить разряженный аккумулятор к рабочему, но в другой машине. При этом вам понадобится помощь другого автовладельца.

Убедитесь, что аккумулятор-"донор" полностью заряжен и исправен. А также что у вас или вашего помощника есть кабели для подключения двух батарей. Если все хорошо, припаркуйте ваши авто как можно ближе друг к другу и выключите двигатели. Затем откройте капоты и соедините две батареи с помощью кабелей.

Здесь тоже важно внимательно следить за совпадением полярности. Подключите кабель сначала к "плюсу" разряженной батареи, затем к положительной клемме активной батареи. С минусом проведите процедуру в обратном порядке – сначала подсоедините кабель к исправному аккумулятору, а затем к разряженному.

Убедившись, что все четыре зажима надежно подключены, подождите 15 минут, чтобы пустой аккумулятор зарядился, после чего запускайте двигатель. Если все сделано правильно, ваша машина должна заработать. Если этого не произошло, придется ждать технической помощи.

Меры безопасности

Какой бы способ вы ни выбрали, перед подключением проводов убедитесь, что вы соблюдали все меры безопасности. Так все клеммы и зажимы должны быть очищены. Также убедитесь, что в вашем авто нет утечки масла или бензина – они могут привести к поражению электрическим током. Также, реанимируя аккумулятор, убедитесь, что он не вздулся и не протекает.

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