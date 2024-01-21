Как быстро разморозить замок авто: спасет неожиданное средство

Пока держатся хотя бы ночные морозы, проблема замерзшего автомобильного замка остается актуальной. А это не очень приятно – утром выйти к автомобилю и выяснить, что открыть его невозможно из-за наморози.

Видео дня

Автомобильные эксперты предупреждают, что использовать горячую воду для размораживания замка нельзя. Вместо этого они посоветовали несколько других вариантов. OBOZ.UA рассказывает, какие средства могут помочь.

В первую очередь проверьте свою сумку. Скорее всего со времен пандемии коронавируса в ней завалялся флакончик спиртового антисептика. Именно он поможет быстро разморозить замок.

Набрызгайте немного антисептика в замочную скважину, а затем вставьте в нее ключ и осторожно подвигайте им туда-сюда. Спирт ускорит таяние льда и уже через несколько секунд вы сможете открыть замок. Если у вас нет антисептика, можно взять медицинский спирт или водку и даже уксус. Часто применять такой лайфхак не стоит – это может повредить замок, но в случае экстренной необходимости он вполне может выручить.

Вот еще несколько советов для автомобилистов на случай морозной и снежной погоды:

обработайте уплотнитель двери спреем WD-40, чтобы они не примерзали к кузову;

если вам нужно откопать машину из-под снега, наденьте под теплые перчатки пару одноразовых хозяйственных – так ваши руки не намокнут;

возите с собой пакет наполнителя для кошачьего туалета, насыпанный под колеса он поможет выбраться, если машина застрянет в снегу;

обработайте окна изнутри пеной для бритья, она убережет стекло от запотевания;

чтобы не чистить каждый раз зеркала от снега и льда, заворачивайте их в пакет, когда машина стоит на улице.

Ранее OBOZ.UA публиковал список предметов, которые каждый водитель должен держать в машине зимой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.