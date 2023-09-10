Как выбрать хорошее подержанное авто до 20 тысяч долларов: лучшие варианты

Найти авто с идеальным соотношением цены-качества – задача не из легких. Эксперты говорят, что седаны и хэтчбеки могут быть столь же практичными и надежными, как и внедорожники, при этом стоить будут значительно меньше.

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Издание Morning Star опубликовало рейтинг лучших подержанных авто по цене до 20 тысяч долларов. Эти модели предлагают качественное сочетание стиля, надежности и цены.

Chevrolet Cruze (2019)

Chevrolet Cruze 2019 доступен в версиях седан и хэтчбек. Это практичный, эффективный, стильный, комфортный и недорогой автомобиль. Модель имеет стандартный 1,4-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом.

Chevrolet Volt (2016)

Если вам нравятся размер и стиль Cruze, но вы хотите еще большей эффективности – присмотритесь к Chevrolet Volt. Модель предлагает гибридные двигатели, подключаемые к электросети и сохраняющие конкурентоспособность с некоторыми из лучших электрокаров.

Honda Civic (2017)

Honda Civic 2017 года выпуска доступна в версиях седан и хэтчбек. Можно также выбрать Civic EX-L с кожаной обивкой, подогревом сидений, передовыми системами безопасности и т.д.

Hyundai Elantra (2020)

Элегантный дизайн, высокое качество и достойная комплектация – так можно охарактеризовать Hyundai Elantra. Даже самые топовые модели Sport и Limited входят в бюджет 20 тысяч долларов. Sport получил обновленный 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 201 лошадиную силу, тогда как Limited сосредотачивается на эффективности 4-цилиндрового двигателя мощностью 147 лошадиных сил. В любом случае вы получите кожаную обивку, адаптивный круиз-контроль, подогрев передних сидений и многое другое.

Kia Forte (2020)

Тесно связанная с Elantra, Kia Forte комфортна, вместительна, наполнена технологиями и, конечно же, очень стильная. Модель с турбонаддувом имеет мощность 201 лошадиную силу (GT) и стандартный двигатель мощностью 147 лошадиных сил (EX, LXS) – эти варианты находятся в пределах нашего бюджета в 20 000 долларов. Осталось только определиться, что вы выбираете: удовольствие или эффективность.

Mazda 3 (2018)

Вероятно, самый приятный вариант в этом списке, Mazda 3 2018 года – не самый мощный или быстрый автомобиль, но имеет хорошо сбалансированное шасси с мастерски настроенной подвеской и рулевым управлением. Модель получила обновленный двигатель мощностью 184 лошадиные силы, аудиосистему Bose и новейшие технологии.

Nissan Sentra (2020)

Nissan Sentra 2020 года – это компактный, надежный и недорогой седан. Он получил больше простора в салоне по сравнению с предыдущими моделями, оснащен новейшими технологиями для развлечений и безопасности. В рамках бюджета ищите SV среднего класса или SR высшего уровня.

Subaru Impreza (2019)

Для тех, кто регулярно сталкивается с плохой погодой, разбитыми дорогами или тем и другим одновременно, Subaru Impreza – оптимальный выбор. Благодаря полному приводу и расширенным системам безопасности, входящим в стандартную комплектацию, а также варианту кузова седан или хэтчбек Impreza – компактный и надежный автомобиль, на который стоит обратить внимание. Даже высокоскоростные модели Premium и Limited доступны в рамках бюджета.

Toyota Corolla (2018)

Toyota Corolla 2018 – постоянный лидер в этом сверхконкурентном сегменте. Наряду с Honda Civic, автомобиль отвечает всем требованиям комфортного, хорошо оснащенного и эффективного транспортного средства. Ищите полностью загруженные модели XSE.

Volkswagen Jetta (2018)

Единственный европейский вариант в нашем списке – Volkswagen Jetta 2018 года привносит нотку элегантной уникальности в этом рыночном сегменте, независимо от того, выбираете ли вы базовую модель 1.4T, 1.8T SEL или модель с топовыми характеристиками. Высокопроизводительный 2.0T GLI. GLI мощностью 210 лошадиных сил получил обновленную подвеску и уникальные элементы внешнего вида, тогда как SEL является более непринужденным и роскошным вариантом.

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