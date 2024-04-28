Как у "Назад в будущее": мир скоро могут заполонить летучие авто и вот самые крутые новинки. Фото
Летающие автомобили обычно считают изобретением далекого будущего. Однако уже сегодня многие компании по всему миру работают над разработкой новых технологий.
Хотя создатели фильма "Назад в будущее" ожидали, что воздушные авто появятся к 2015 году, для этого понадобилось чуть больше времени. OBOZ.UA собрал информацию о летающих моделях, которые вскоре, вероятно, захватят воздушное пространство.
Doroni H1
Doroni H1 – это новый электрический летающий автомобиль, которым можно управлять при наличии водительских прав и после завершения 20-часового курса обучения. Он предназначен для замены семейного автомобиля, не требует взлетно-посадочной полосы и полуавтономным.
Первые поставки модели начнутся покупателям в четвертом квартале 2024 года.
XPeng Aeroht
XPeng Aeroht – это летающий автомобиль "для реального мира", который выглядит как обычное авто в сложенном виде. Он должен летать на довольно низкой высоте и преодолевать относительно небольшие расстояния, чтобы разгрузить дороги.
В режиме полета он раскрывает свои "крылья" и может взлетать и приземляться на месте без взлетно-посадочной полосы.
EH 216-S
Китайская компания eHang недавно объявила о начале продаж электрокоптеров EH 216-S. Транспорт может перевозить двух человек массой до 240 кг.
Сначала электрокоптер будет применяться преимущественно для прогулок по туристическим маршрутам, однако, возможно, когда-то можно будет спокойно приобрести его для частного пользования.
Samson Sky Switchblade
Эту модель называют первым в мире летающим спортивным авто. Во время первого полета Samson Sky оставался в воздухе почти 6 мин на высоте 152 м.
Максимальная скорость движения Switchblade составляет 201 км/ч, а ориентировочная максимальная скорость полета – 305 км/ч.
Subaru Air Mobility
На Японской выставке мобильности в Токио компания Subaru представила Subaru Air Mobility. Это понятие воздушного электромобиля на аккумуляторных батареях.
Subaru верит, что эта модель, разрабатываемая автомобильными и аэрокосмическими инженерами, поднимет мобильность на новые высоты.
XPeng X2
Xpeng X2 – первый в мире летающий автомобиль, который может находиться в воздухе 35 минут на одном заряде.
Он имеет четыре пропеллера, как у вертолета, но сбоку, которые и поднимают его вверх. В будущем ожидается, что он тоже будет ездить по дорогам.
Alef Model A Flying Car
Еще в июне модель Alef A получила специальный сертификат лётной годности от Федерального авиационного управления. Это был один из первых вариантов летающего автомобиля, получившего такой сертификат в Соединенных Штатах.
Автомобиль планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.
ASKA A5
В августе ASKA успешно совершила первый полет. Авто может вместить до четырех пассажиров и имеет форму внедорожника.
ASKA A5 полностью питается от электричества, которое обеспечивает шестимоторную силовую установку, позволяющую транспортному средству развивать скорость полета почти 240 км/ч.
Terrafugia Transition
Terrafugia Transition получила сертификат летной годности от FAA в начале 2021 года, хотя автомобиль начал проектироваться в 2006 году. Однако вскоре после получения сертификата компания столкнулась с финансовыми затруднениями и объявила о переносе своих операций.
Пока нет оценок по запуску в эксплуатацию или массового производства, поскольку компания все еще намерена перенести свою деятельность в Китай.
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