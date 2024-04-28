Как у 'Назад в будущее': мир скоро могут заполонить летучие авто и вот самые крутые новинки. Фото

Летающие автомобили обычно считают изобретением далекого будущего. Однако уже сегодня многие компании по всему миру работают над разработкой новых технологий.

Хотя создатели фильма "Назад в будущее" ожидали, что воздушные авто появятся к 2015 году, для этого понадобилось чуть больше времени. OBOZ.UA собрал информацию о летающих моделях, которые вскоре, вероятно, захватят воздушное пространство.

Doroni H1

Doroni H1 – это новый электрический летающий автомобиль, которым можно управлять при наличии водительских прав и после завершения 20-часового курса обучения. Он предназначен для замены семейного автомобиля, не требует взлетно-посадочной полосы и полуавтономным.

Первые поставки модели начнутся покупателям в четвертом квартале 2024 года.

XPeng Aeroht

XPeng Aeroht – это летающий автомобиль "для реального мира", который выглядит как обычное авто в сложенном виде. Он должен летать на довольно низкой высоте и преодолевать относительно небольшие расстояния, чтобы разгрузить дороги.

В режиме полета он раскрывает свои "крылья" и может взлетать и приземляться на месте без взлетно-посадочной полосы.

EH 216-S

Китайская компания eHang недавно объявила о начале продаж электрокоптеров EH 216-S. Транспорт может перевозить двух человек массой до 240 кг.

Сначала электрокоптер будет применяться преимущественно для прогулок по туристическим маршрутам, однако, возможно, когда-то можно будет спокойно приобрести его для частного пользования.

Samson Sky Switchblade

Эту модель называют первым в мире летающим спортивным авто. Во время первого полета Samson Sky оставался в воздухе почти 6 мин на высоте 152 м.

Максимальная скорость движения Switchblade составляет 201 км/ч, а ориентировочная максимальная скорость полета – 305 км/ч.

Subaru Air Mobility

На Японской выставке мобильности в Токио компания Subaru представила Subaru Air Mobility. Это понятие воздушного электромобиля на аккумуляторных батареях.

Subaru верит, что эта модель, разрабатываемая автомобильными и аэрокосмическими инженерами, поднимет мобильность на новые высоты.

XPeng X2

Xpeng X2 – первый в мире летающий автомобиль, который может находиться в воздухе 35 минут на одном заряде.

Он имеет четыре пропеллера, как у вертолета, но сбоку, которые и поднимают его вверх. В будущем ожидается, что он тоже будет ездить по дорогам.

Alef Model A Flying Car

Еще в июне модель Alef A получила специальный сертификат лётной годности от Федерального авиационного управления. Это был один из первых вариантов летающего автомобиля, получившего такой сертификат в Соединенных Штатах.

Автомобиль планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

ASKA A5

В августе ASKA успешно совершила первый полет. Авто может вместить до четырех пассажиров и имеет форму внедорожника.

ASKA A5 полностью питается от электричества, которое обеспечивает шестимоторную силовую установку, позволяющую транспортному средству развивать скорость полета почти 240 км/ч.

Terrafugia Transition

Terrafugia Transition получила сертификат летной годности от FAA в начале 2021 года, хотя автомобиль начал проектироваться в 2006 году. Однако вскоре после получения сертификата компания столкнулась с финансовыми затруднениями и объявила о переносе своих операций.

Пока нет оценок по запуску в эксплуатацию или массового производства, поскольку компания все еще намерена перенести свою деятельность в Китай.

Ранее OBOZ.UA показывал новый недорогой кроссовер Renault, который готовят к премьере.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.