Как совершить встречный разъезд, когда есть препятствие? Запутанная задача по ПДД

Помеха на дороге всегда сильно усложняет движение. Поэтому так важно объезжать ее в строгом соответствии с требованиями ПДД.

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Тест на их знания опубликовал TikTok-блог "А ты знаешь ПДД?" В этой задаче проверяются знания правил очередности проезда по дороге, на которой есть препятствие.

Перед собой вы видите два автомобиля, двигающихся во встречных полосах. Перед синим авто в его полосе есть препятствие – огороженная специальными конструкциями яма. Водитель сигнализирует красному авто, что планирует его объехать. Вопрос состоит в том, может ли он сделать это, не пропуская своего визави?

Здесь всего два варианта ответа:

да, может; нет, не может.

Для того чтобы дать правильный ответ, нужно вспомнить раздел 13 действующих ПДД. Он регулирует вопросы дистанции на дороге, интервала и встречного разъезда.

Так, согласно пункту 13.4, если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого имеется препятствие, должен дать дорогу. Таким образом, ответ на вопрос, может ли водитель синего авто продолжить движение, не дожидаясь проеда красного авто, если препятствие на его стороне, будет отрицательным. Он должен уступить дорогу. Так что правильным вариантом ответа является второй.

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