Как правильно выезжать на трассу с полосой для разгона: задача по ПДД

Полоса для разгона – это очень удобное приспособление на дороге, позволяющее водителям, вливающимся в общий поток, набрать нужную скорость. Но умеете ли вы правильно ею пользоваться, в частности в соответствии с действующими Правилами дорожного движения?

Задачу на использование этой полосы опубликовал телеграмм канал "А ты знаешь ПДД?". По условиям задачи нужно определить, как правильно будет для водителя авто, который сворачивает с боковой дороги, перестроиться в движение по трассе.

Итак, посмотрите внимательно на картинку. На ней вы видите въезжающее на трассу с правой стороны красное авто. Впереди у него полоса для разгона. На выбор авторы задачи предлагают два варианта движения для этой машины. Вариант А предполагает пересечение этой полосы сразу, вариант Б предлагает заезд в эту полосу, а затем перестроение в общий поток.

Выберите тот, который вы считаете правильным и объясните себе, почему выбрали именно его. Разъяснения, согласно ПДД, читайте дальше.

Следовательно, согласно действующим правилам, если в месте въезда на дорогу есть полоса разгона, водитель должен двигаться по ней и уже потом вливаться в транспортный поток, давая дорогу движущимся по этой дороге транспортным средствам. Таким образом правильным является ответ Б.

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