Kia, Hyundai и Mini оказались лучшими среди недорогих автомобилей для покупателей

Специалисты составили список лучших автомобилей 2024 года, которыми наиболее удовлетворены покупатели. Среди лидеров рейтинга в категории недорогих машин оказались Kia, Hyundai и Mini. Но есть и другие компании.

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Это полезно знать покупателям, которые хотят получить лучшую новую модель. Организация J.D. Power, сообщает Carscoops, представила рейтинг удовлетворенности автомобилями на 2024 год. Список составили на основании отзывов 99 144 владельцев новых машин спустя 90 дней эксплуатации, которые поделились мнением о качестве своего нового транспортного средства.

Эксперты опросили американских владельцев автомобилей. Удовлетворенность в этом случае выражают в системе баллов. Средний показатель для индустрии определили в 838 для недорогих автомобилей. Лидер (Mini) набрал 858 баллов.

Лучшие автомобили для покупателей в 2024 году:

Mini (858) RAM (854) Kia (853) Hyundai (846) GMC (845) VW (844) Buick (842) Chevrolet (841) Dodge (837) Honda (836) Nissan (835) Mazda (832) Ford (831) Toyota (831) Jeep (828) Subaru (828) Mitsubishi (821)

Эксперты отмечают, что в рамках исследования выяснили повышение удовлетворенности покупателей новыми автомобилями. Это связано с тем, что производители прислушались к основным требованиям.

Это значит, что интерьеры стали более практичными, повысилось качество отделочных материалов, а многие второстепенные функции стали доступнее и удобнее.

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