Как почистить фильтр сушильной машины зубной щеткой: лайфхак, что значительно упростит жизнь

Регулярная и тщательная очистка имеет важное значение не только для оптимизации функциональности сушильной машины. В США провели исследование, по результатам которого обнаружено, что 32% пожаров в сушильных машинах были вызваны неправильной очисткой вентиляционного отверстия, блока и сифона.

Фильтр для ворса является первой линией защиты системы. Как почистить фильтр сушильной машины с помощью зубной щетки, рассказали эксперты House Digest.

Как чистить фильтр

Успешная очистка ворса из сушильной машины включает несколько этапов, начиная от наружного вентиляционного отверстия до сетчатого фильтра для ворса. Улавливатель для ворса является первой линией защиты для системы. К нему, безусловно, проще всего получить доступ.

Оптимальные размеры и сравнительно мягкая щетина зубной щетки помогут эффективнее удалять попавшие в фильтр ворсинки, а также оттирать накопившуюся грязь.

Пошаговая инструкция

Поскольку многие мелкие частицы застревают в отверстиях, фильтр следует очищать всякий раз, когда вы заканчиваете использовать сушильную машину. В таком случае она будет безопасной и будет работать лучше.

Еще один важный нюанс состоит в том, что фильтр требует периодической глубокой очистки от остатков, накопившихся в результате использования моющих средств или смягчителей тканей.

Зубной щеткой очистите фильтр. Затем приготовьте раствор из уксуса, мягкого моющего средства и теплой воды, чтобы замочить в нем съемные элементы по крайней мере на 30 минут. Прополощите детали, тщательно высушить и осторожно вставьте обратно в прибор.

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