Как можно заехать на заправку: задание на знание ПДД
Важно не только знать ПДД, но и уметь правильно толковать дорожные ситуации. Даже обычная потребность заехать на автозаправку может вызывать сомнения: разрешено ли совершить разворот, не будет ли нарушением движение задним ходом?
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, какая траектория движения разрешена.
Какая траектория движения разрешается водителю?
- Только траектория А;
- Только траектория B;
- Обе траектории разрешены;
- Обе траектории запрещены.
Объяснение
Водитель пропустил въезд на заправку, о чем свидетельствует знак 6.7.1 – автозаправочные станции и соответствующая табличка, указывающая направо. Теперь ему предлагаются две траектории, чтобы все же заехать на эту заправку.
Начнем с траектории А, являющейся разворотом. Разворот этот происходит как раз у знаков 1.2.28 – железнодорожный переезд без шлагбаума и 1.3.1.1 – приближение к железнодорожному переезду.
Вместе эти знаки говорят о том, что впереди, а именно через 150-300 м будет железнодорожный переезд без шлагбаума. Согласно пункту 10.7 ПДД разворот запрещается на железнодорожном переезде.
Но разворот запрещается на самом железнодорожном переезде, прямо на нем. В изображенной же ситуации до переезда еще достаточно далеко, разметка – не сплошная, а значит, ничто не запрещает водителю развернуться.
Теперь рассмотрим траекторию B – движение задним ходом с последующим поворотом на заправку. Движение задним ходом тоже запрещено в определенных случаях, в частности, на перекрестках. И здесь самое интересное: может показаться, что проехав по траектории B, водитель нарушит правила. Но на самом деле – нет.
Заправка – прилегающая к дороге территория. То есть водитель серого автомобиля может как развернуться, так и сдать назад, и при этом не нарушит правила.
Правильный ответ
Правильный ответ – 3.
Ранее OBOZ.UA публиковал запутанную задачу на знание ПДД о том, кто должен уступить дорогу при наличии временной разметки.
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