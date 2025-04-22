Как можно заехать на заправку: задание на знание ПДД

Важно не только знать ПДД, но и уметь правильно толковать дорожные ситуации. Даже обычная потребность заехать на автозаправку может вызывать сомнения: разрешено ли совершить разворот, не будет ли нарушением движение задним ходом?

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, какая траектория движения разрешена.

Какая траектория движения разрешается водителю?

Только траектория А; Только траектория B; Обе траектории разрешены; Обе траектории запрещены.

Объяснение

Водитель пропустил въезд на заправку, о чем свидетельствует знак 6.7.1 – автозаправочные станции и соответствующая табличка, указывающая направо. Теперь ему предлагаются две траектории, чтобы все же заехать на эту заправку.

Начнем с траектории А, являющейся разворотом. Разворот этот происходит как раз у знаков 1.2.28 – железнодорожный переезд без шлагбаума и 1.3.1.1 – приближение к железнодорожному переезду.

Вместе эти знаки говорят о том, что впереди, а именно через 150-300 м будет железнодорожный переезд без шлагбаума. Согласно пункту 10.7 ПДД разворот запрещается на железнодорожном переезде.

Но разворот запрещается на самом железнодорожном переезде, прямо на нем. В изображенной же ситуации до переезда еще достаточно далеко, разметка – не сплошная, а значит, ничто не запрещает водителю развернуться.

Теперь рассмотрим траекторию B – движение задним ходом с последующим поворотом на заправку. Движение задним ходом тоже запрещено в определенных случаях, в частности, на перекрестках. И здесь самое интересное: может показаться, что проехав по траектории B, водитель нарушит правила. Но на самом деле – нет.

Заправка – прилегающая к дороге территория. То есть водитель серого автомобиля может как развернуться, так и сдать назад, и при этом не нарушит правила.

Правильный ответ

Правильный ответ – 3.

Ранее OBOZ.UA публиковал запутанную задачу на знание ПДД о том, кто должен уступить дорогу при наличии временной разметки.

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