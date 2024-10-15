Как BMW и Mercedes, но дешевле: новый кроссовер Nissan показали в сети

Премьера кроссовера Nissan Murano 2025 модельного года еще не состоялась, но машину уже показали в сети на фото. Недорогой соперник BMW и Mercedes получил стильную эффектную внешность.

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Детали сообщает Carscoops. По размерам и премиальному позиционированию модель Nissan Murano сравнима с BMW X5 и Mercedes GLE. Но японский кроссовер дешевле своих конкурентов.

Заметно, что на внешность большого кроссовера Nissan Murano 2025 модельного года стилистически оказал влияние среднеразмерный электрокросс Nissan Ariya. Силуэт стал более обтекаемым, а все поверхности теперь выполнены в очень аккуратной пластике.

Внимание привлекают увеличенная решетка спереди и узкие фары. Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой.

Технически новый Nissan Murano 4 поколения сохранил платформу предшественника, но получил другой кузов и более современный технологичный интерьер.

Ожидается экономичный бензиновый двигатель мощностью около 300 л.с. Премьера нового японского кроссовера состоится до конца 2024 года.

Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал про новый кроссовер Toyota RAV4.