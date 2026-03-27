За рулем бюджетника Renault: как выглядит новый Clio внутри

Новый Renault Clio 6 поколения привлек много внимания после премьеры и уже отправился в продажу. Внутри бюджетник показали с очень современным дизайном, который покупатели высоко оценили.

Успех знаменитой модели Renault Clio связан в том числе с эффектным стилем. Carspotter Jeroen за рулем показал, что салон Renault Clio 2026 года получился ярким и очень современным. Машина понравилась покупателям – впервые с 2014 года модель Clio вернула себе позицию лидера на европейском рынке.

Новый Clio немного увеличился в размерах. Длина кузова составляет 4116 мм при колесной базе 2591 мм. Это позволило обустроить более просторный салон. Объем багажника Renault Clio – 391 л. Новый Renault Clio 6-го поколения в топовом исполнении предлагается с гибридной силовой установкой мощностью 160 л.с.

Расход топлива Renault Clio E-Tech 2026 года – 3,9 л/100 км. Базовый хэтчбек получил 1,2-литровый бензиновый двигатель на 115 сил. Дизельные варианты больше не предлагаются. Но появился новый 120-сильный Renault Clio Eco-G на сжиженном углеводородном газе. Цена Renault Clio 2026 – от 19 900 евро.

