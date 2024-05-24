Jeep готовит новый кроссовер для небогатых покупателей. Фото

Новый Jeep Compass 2025 (или 2026) модельного года готовят к премьере. Автомобиль разрабатывают на существующих агрегатах других моделей концерна Stellantis и предложат небогатым покупателям. Ведь кроссовер окажется одной из самых доступных моделей бренда.

Детали сообщает Auto Express. В последний раз кроссовер Jeep Compass сменил поколение в 2016 году. Модель следующей генерации уже разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland.

Известно, что, как всегда, новый Jeep получит брутальный геометричный дизайн и спецверсию с подготовкой к бездорожью, которая выгодно отличает автомобиль от привычных кроссоверов. Но многие технические решения достанутся от европейских доноров.

Электромобиль Opel Grandland 2025 модельного года предложат в разных модификациях мощностью от 210 до 320 л.с. с максимальной батареей емкостью 98 кВтч и запасом хода 700 км в топовом исполнении.

Те же характеристики доступны и кроссоверу Peugeot 3008. Однако в дальнейшем оба автомобиля получат гибридные исполнения мощностью от 136 до 195 л.с. Новый Jeep Compass, скорее всего, полностью электрические модификации не получит.

OBOZ.UA уже показывал ранее новый кроссовер Renault, который готовится к выходу на рынок.