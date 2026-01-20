Известный эксперт выбрал именно эти авто: 6 недорогих вариантов

На рынке б/у автомобилей покупатели ищут машины с низкими ценами в равнении с новыми моделями. Это также касается престижных машин. Известный эксперт выбрал среди них 6 лучших вариантов.

Видео дня

Блогер Даг ДеМуро, который много лет создает профессиональные обзоры на новые и классические автомобили, поделился своим мнением о престижных автомобилях с пробегом. Он выделил машины с пробегом, которые не принесут больших проблем с надежностью.

Эти автомобили вдобавок предлагают умеренную роскошь, стиль и высокую мощность. Все благодаря премиальному имиджу и позиционированию. И на вторичном рынке цены намного ниже в сравнении с более известными соперниками.

Лучшие премиальные авто с пробегом:

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio;

Ford Mustang GT S550;

Jaguar F-Type;

Mercedes-Benz S63 AMG W222;

Porsche Panamera 1 поколения;

Rivian R1T (и R1S).

Почему вообще стоит задуматься о покупке б/у премиального автомобиля? Такой вариант отлично подойдет покупателям, которые хотят получить больше качества, роскоши и комфорта за свои деньги.

Иногда подобные машины на вторичке могут не слишком отличаться в цене от более простых массовых моделей. Обратная сторона – ремонт в таком случае окажется намного дороже. Не забывайте об этом, когда решитесь на покупку.

OBOZ.UA уже рассказывал про популярные автомобили в Украине.