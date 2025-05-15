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Известный бюджетный кроссовер Skoda показали в современном виде. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
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Skoda Karoq

Бюджетный кроссовер Skoda Karoq – известный и популярный автомобиль среди покупателей доступных и практичных машин. Модель показали в сети с более современным дизайном.

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Ранее сообщалось, что модель Skoda Karoq получит новый вариант и станет мощнее. Тем временем, пока от производителя не поступало новой информации, недорогую Skoda показали в другом дизайне на канале TALKWHEELS.

Ранее на фото показали новый Skoda Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Интересно, что эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Skoda Karoq

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

OBOZ.UA ранее показывал новый компактный кроссовер Toyota.