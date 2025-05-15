Известный бюджетный кроссовер Skoda показали в современном виде. Фото

Бюджетный кроссовер Skoda Karoq – известный и популярный автомобиль среди покупателей доступных и практичных машин. Модель показали в сети с более современным дизайном.

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Ранее сообщалось, что модель Skoda Karoq получит новый вариант и станет мощнее. Тем временем, пока от производителя не поступало новой информации, недорогую Skoda показали в другом дизайне на канале TALKWHEELS.

Ранее на фото показали новый Skoda Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Интересно, что эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

OBOZ.UA ранее показывал новый компактный кроссовер Toyota.