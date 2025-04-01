Известный бюджетник Skoda, который станет мощнее, показали в новом виде

Известный бюджетный кроссовер Skoda Karoq, как ожидается, скоро получит новый вариант и станет намного мощнее. Тем временем недорогую модель показали в другом, более современном дизайне.

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Компактная модель Skoda Karoq очень популярна среди покупателей, но жизненный цикл этого компактного кроссовера подходит к концу. На канале TALKWHEELS эту машину показали в более эффектном стиле.

Ранее на фото показали новый Skoda Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Интересно, что эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

Ранее OBOZ.UA сообщал про новый бюджетный кроссовер Nissan.