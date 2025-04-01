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Известный бюджетник Skoda, который станет мощнее, показали в новом виде

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Skoda Karoq

Известный бюджетный кроссовер Skoda Karoq, как ожидается, скоро получит новый вариант и станет намного мощнее. Тем временем недорогую модель показали в другом, более современном дизайне.

Видео дня

Компактная модель Skoda Karoq очень популярна среди покупателей, но жизненный цикл этого компактного кроссовера подходит к концу. На канале TALKWHEELS эту машину показали в более эффектном стиле.

Ранее на фото показали новый Skoda Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Интересно, что эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Skoda Karoq

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

Ранее OBOZ.UA сообщал про новый бюджетный кроссовер Nissan.