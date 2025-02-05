Изнурят ваш кошелек: какие внедорожники известны высокими затратами на ремонт

Выбирая внедорожник, важно учитывать не только его внешний вид и технические характеристики, но и потенциальные затраты на обслуживание и ремонт. Некоторые модели могут оказаться настоящими "пожирателями" денег, заставляя владельцев регулярно обращаться в автосервисы и тратить значительные суммы на ремонт.

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Эксперты из MotorBiscuit составили рейтинг внедорожников, известных своими частыми поломками и высокими затратами на ремонт. Эти модели могут стать неприятным сюрпризом для своих владельцев, поэтому следует обратить на них внимание перед покупкой.

Ford Escape: проблемы с двигателем

Ford Escape – популярный компактный внедорожник, который, к сожалению, часто страдает от проблем с двигателем. За 10 лет владения этим автомобилем владельцы могут потратить около 9100 долларов (380 тысяч гривен) на обслуживание и ремонт. Особенно дорого стоит ремонт двигателя – до 3000 долларов (125 тысяч гривен).

Chevrolet Blazer: вопросы безопасности и ремонта

Chevrolet Blazer имеет стильный дизайн и современные функции, но эксперты выражают обеспокоенность по поводу его безопасности и потенциальных затрат на ремонт. Эти факторы следует учитывать при оценке общей стоимости владения этим автомобилем.

Ford Edge: дорогой ремонт двигателя

Ford Edge предлагает комфортную езду и просторный салон, но некоторые владельцы сообщают о серьезных проблемах с двигателем. Замена двигателя может обойтись в 8600 долларов (359 тыс. грн), что является значительным ударом по кошельку.

Dodge Journey: низкая надежность

Dodge Journey – относительно недорогой внедорожник, но его критикуют за проблемы с надежностью. Владельцы могут столкнуться с частыми ремонтами, что приведет к более высоким, чем ожидалось, затратам на обслуживание.

Dodge Durango: высокие затраты на обслуживание

Dodge Durango предлагает просторный салон и мощные двигатели, но удержание этого внедорожника может быть дорогим. За 10 лет владельцы могут потратить более 10 тысяч долларов (более 400 тысяч грн) на техническое обслуживание и ремонт.

Jeep Renegade: дорогой в обслуживании

Jeep Renegade – компактный внедорожник с характерным дизайном, но его обслуживание стоит дорого. За 10 лет владельцы могут потратить около 10 тысяч долларов (более 400 тысяч грн) на ремонт.

Jeep Wrangler: культовый, но дорогой

Культовый Jeep Wrangler предлагает отличные возможности на бездорожье, но это имеет свою цену. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля могут обойтись в значительную сумму.

Jeep Grand Cherokee: популярный, но затратный

Jeep Grand Cherokee – популярный выбор среди любителей внедорожников, но он также известен своими высокими затратами на обслуживание и ремонт.

Land Rover Range Rover: роскошь с высокой ценой

Land Rover Range Rover – синоним роскоши и бездорожья, но также известен своими высокими затратами на ремонт и частыми механическими проблемами.

BMW X6 M: мощный и дорогой в обслуживании

BMW X6 M – роскошный внедорожник, объединяющий в себе мощность и стиль, но его обслуживание и ремонт могут обойтись в значительную сумму.

Выбирая внедорожник, важно учитывать не только его преимущества, но и потенциальные затраты на содержание. Тщательный анализ и изучение репутации модели поможет сделать обоснованный выбор и избежать лишних затрат в будущем.

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