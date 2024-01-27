Имеют плохую репутацию: какие авто не следует покупать

Покупая машину, меньше всего мы хотим завести в своем гараже источник бесконечных неприятностей. Однако авто – механизм сложный, так что вероятность поломок в нем действительно велика.

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Эксперты издания Yahoo Finance составили топ-10 автомобилей, для которых эта вероятность выше средней. Купив такую машину, приготовьтесь проводить немало времени на СТО.

Nissan Altima

Этот седан среднего размера известен своими надежными характеристиками, удобным салоном и передовыми функциями безопасности. Однако его бесступенчатая коробка передач, которая стоит во многих вариантах комплектации, часто выходит из строя после преодоления 150 000 километров.

BMW 3 серии

Роскошное авто хвалят за удобство, стиль и спортивный характер. А еще оно нашпиговано современными технологическими функциями. И обслуживать все это приходится за очень немаленькие деньги. А после 150 000 км пробега могут возникнуть проблемы с двигателем и электричеством.

Land Rover Discovery

Этих автокрасавцев знают за их постоянные проблемы с пневматической подвеской, регулярное возникновение электрических аномалий и преждевременный выход из строя трансмиссии.

Fiat 500

Стильную городскую малолитражку любят за узнаваемый стиль и маневренность. Но этот очаровательный автомобиль часто испытывает проблемы с двигателем, в частности из-за утечки масла. Кроме того, ограниченное пространство в моторном отсеке способствует высокой стоимости ремонта.

Jeep Wrangler

Иконический внедорожник ценят за высокую проходимость в любых условиях и крепкую конструкцию. При этом он чувствителен к ржавчине и испытывает проблемы с рулевым управлением и подвеской.

Ford Fiesta

Компактный автомобиль радует маневренностью и экономичностью расхода топлива, что удобно для городских дорог. Но вдобавок идут регулярные поломки трансмиссии и электроники.

Chrysler 200

Среднеразмерный седан предлагает удобный салон, сочетающий в себе стиль и практичность. Но в целом Chrysler 200 имеет значительную частоту ремонта двигателя, трансмиссии и электричества. Даже после относительно скоромного пробега.

Volkswagen Tiguan

Модель стала любимой у водителей, ищущих сочетание эстетики и комфорта в своем автомобиле. За это им приходится смиряться с частыми и дорогими ремонтами трансмиссии, особенно после 150 000 км пробега.

Mini Cooper

Олицетворение британского стиля в автостроении не лишилось славы торбы с неприятностями даже после перехода под контроль концерна BMW. Mini Cooper в частности страдает из-за проблем, связанных с утечками масла, неисправностями турбины, а также подвеской и электричеством.

Tesla Model S

Культовый электромобиль начинает казаться не столь привлекательным, когда дело доходит до замены аккумуляторной батареи – очень недешевого удовольствия. А такая необходимость часто возникает уже после пробега в 150 000 км.

Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг недорогих автомобилей, которые порадуют своей эффективностью.

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