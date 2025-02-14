Имеют много преимуществ: названы лучшие электрические универсалы в 2025 году

Первая волна популярных электромобилей в основном состояла из внедорожников, но в 2025 году их ассортимент сильно расширился. Сейчас на рынке доступен большой выбор электрических моделей – от больших семиместных до компактных городских.

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Бренды также стали выпускать электрические универсалы, сочетающие практичность и простор внедорожника с элегантным внешним видом и динамикой более компактного авто. Чтобы помочь лучше сориентироваться в этом сегменте, издание Car Magazine собрало рейтинг лучших из них.

Audi A6 e-Tron Avant

Audi A6 e-Tron Avant построен на платформе PPE VW Group, как и модели Q6 e-Tron и Porsche Macan. Этот универсал предлагает багажник объемом 502 литра, увеличивающийся до 1422 литров при сложенных сиденьях. Покупателям доступны три силовых агрегата с мощностью до 456 л. с. и запасом хода до 700 км. A6 использует архитектуру 800, поэтому способен быстро заряжаться мощностью 270 кВт. Кроме того, он заряжает вас от 10 до 80% емкости всего за 21 минуту.

На дороге A6 Avant обеспечивает изысканную и сдержанную езду. Салон модели очень технологичен и включает 14,5-дюймовый сенсорный экран и усовершенствованный HUD. Но его сенсорное управление не особенно удобно в использовании. Если отбросить несколько недостатков, A6 e-Tron Avant выделяется как один из самых практичных и наиболее премиальных электрических универсалов, которые вы можете купить прямо сейчас.

BMW i5 Tourer

Этот универсал создан на платформе 5-й серии нового поколения и представлен в двух вариантах: eDrive40 с одним двигателем, установленным сзади, мощностью 335 л. с., и M60 xDrive с двумя двигателями, выдающими 593 л.с. с. Последний разгоняется от 0 до 100 км в час всего за 3,8 секунды. Обе модели оснащены аккумулятором емкостью 81,2 кВтч, что обеспечивает запас хода до 580 км для седана и поменьше для Touring.

В салоне BMW i5 Tourer можно найти цифровую установку с двумя экранами и последней версией iDrive UX от BMW. Хотя вы можете использовать Apple CarPlay или Android Auto, если пожелаете. BMW заявляет, что Touring откалиброван так, чтобы ощущаться так же, как седан.

Volkswagen ID.7 Tourer

Данная модель была создана на базе седана ID.7. Инженеры Volkswagen сосредоточились на комфорте в дальних поездках и в результате создали идеальный автомобиль для семейных путешествий или любых частых поездок. Салон Volkswagen ID.7 Tourer предлагает достаточно пассажирского пространства и самый большой в этом списке багажник. Однако, как и многие модели Volkswagen ID, ID.7 Tourer полагается на информационно развлекательную систему с сенсорным экраном, что не очень хорошо с точки зрения пользовательского опыта.

В целом, ID.7 Tourer – один из самых практичных и хорошо продуманных электрических универсалов на рынке. Он может быть не таким премиальным, как некоторые в этом списке, но поражает своими возможностями, когда дело касается цены и практичности.

Porsche Taycan Cross Turismo

Электромобиль от Porsche именно столь мощный и премиальный, как и ожидалось от него. Вариант 4S выдает 590 л. с., разгоняясь от 0 до 100 километров в час за 3,8 секунды, а Turbo S может похвастаться 939 л. с., и разгоном до 100км/ч всего за 2,5 секунды. Обновленная технология аккумулятора обеспечивает максимальный запас хода до 615 км на одной зарядке и улучшенную скорость наполнения аккумулятора.

Что касается багажника, вы получаете до 1200 литров при сложенных задних сиденьях и дополнительные 36 мм пространства над головой сзади по сравнению со стандартным Taycan. Новые функции обновленной версии включают сверхяркие фары HD-Matrix и дополнительный экран для пассажира. Впечатления от управления остаются на высоком уровне, хотя, как и у многих электромобилей, ощущение торможения может быть несколько непоследовательным. Система Active Ride также может озадачить более чувствительных водителей.

MG 5 EV Estate

Этот относительно недорогой электрический универсал предлагает практическое решение для ищущих электромобиль с большим пространством. Новая модель отличается обновленным дизайном передней части с тонкими светодиодными фарами и более четкими стилистическими чертами, что делает ее более похожей на нынешнюю линейку электромобилей MG.

Интерьер модели выигрывает за счет нового дизайна приборной панели, более высокой центральной консоли и 10,25-дюймового информационно-развлекательного экрана. С запасом хода WLTP до 400 км это неплохой вариант для дальних поездок при условии, что вы заранее спланируете логистику. Также он полностью подходит для ежедневных поездок. Универсал MG 5 EV предлагает убедительное сочетание пространства, запаса хода и доступности.

Vauxhall Astra Sports Tourer Electric

Модель делит электродвигатель мощностью 154 л. с. и аккумуляторную батарею на 51 кВтч с хэтчбеком, но предлагает большую практичность. Универсал получил более длинную колесную базу и больший багажник на 516 литров, который увеличивается до 1553 литров при сложенных задних сиденьях. Несмотря на дополнительное пространство, динамика управления также ближе к хэтчбеку.

К недостаткам Vauxhall Astra Sports Tourer Electric можно отнести более высокую стартовую цену для базовой модели Design, которая еще сильнее растет для топовой комплектации Ultimate. Также у этого универсала несколько ограничен запас хода по сравнению с конкурентами.

Peugeot E-308 SW

Peugeot E-308 SW оснащен расположенным спереди 154-сильным двигателем, который разгоняется от 0 до 100 километров в час за 9,9 секунд. Этот автомобиль больше нацелен на комфорт, чем на производительность.

Peugeot снабдил E-308 просторным багажником с 548 литрами пространства, расширяющимся до 1574 литров при сложенных задних сиденьях. Главная проблема модели – это ее высокая цена. Он дороже конкурентов, хотя его стильный дизайн и высококачественный салон компенсируют это.

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