Их часто недооценивают: эксперт назвал модели спортивных авто, которые достойны внимания

Спорткары разработаны для эффективной езды. Обычно от этого сегмента ожидают высокой управляемости, быстрой способности тормозить и маневрировать, а также низкой массы и большой мощности. Такие показатели, как экономия топлива, комфорт, пространство или места для пассажиров, отходят на задний план.

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Специалисты говорят, что спорткары не нуждаются в большом мощном двигателе, но у многих топовых моделей он есть. Исключительная управляемость достигается благодаря малому весу, хорошо спроектированному отбалансированному шасси и современной подвеске. На своем YouTube-канале автолюбитель Дуг ДеМуро рассказал, какие спортивные автомобили заслуживают внимания.

Aston Martin DB9

Aston Martin производит авто премиум-класса. DB9 предпочитает роскошь, и вы, скорее всего, получите его с автоматической коробкой передач. Несмотря на это, он все еще поставляется с мощным двигателем V12, точно не отстающим от конкурентов. На рынке можно найти ранние модели (середина-конец 2000-х) DB9 в хорошем состоянии примерно за 40 000 долларов.

Aston Martin V8 Vantage

V8 Vantage делает ставку не на стиль, а на мощность. Де Муро отметил, что при правильном обслуживании DB9 и V8 Vantage предлагают лучшую надежность, чем их репутация. Это открывает двери для более низкой цены перепродажи. Однако не ждите идеальной надежности. Вы приобретаете экзотическую машину более старой модели, поэтому ежегодно планируйте затраты на техническое обслуживание.

Audi RS5

Audi RS5 предлагает большую производительность по относительно скромной цене. Де Муро отметил, что можно приобрести модель за 25 000 долларов в зависимости от состояния. Автомобиль имеет двигатель V8 мощностью 450 лошадиных сил со всей элегантностью, которую можно ожидать от немецкого производителя роскошных автомобилей. Audi выпускала оригинальную линейку RS5 только в течение трех лет в США с 2013 по 2015 год. Эти автомобили могут не требовать масштабного технического обслуживания каждый год.

Audi TT RS

Audi TT имеет репутацию плавного автомобиля с мягкими изгибами, но оснащение RS обеспечивает много прочности. Его пятицилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 360 л.с. дает мощность, которую вы хотите получить от настоящего спортивного автомобиля.

BMW E82 1-Series

Соответствуя репутации BMW, 1-Series предлагает отличную управляемость и производительность. В бюджетном сегменте можно найти автомобиль с автоматической коробкой передач с большим пробегом всего за 10 000 долларов. BMW производил эти модели с конца 2000-х до 2015 года. Следует помнить, что эти автомобили – и BMW в целом – часто испытывают проблемы с обслуживанием.

Chevrolet C5 Corvette Z06

Благодаря двигателю V8 мощностью более 400 лошадиных сил, C5 Corvette Z06 оправдывает свою репутацию качественного и быстрого автомобиля. Он обеспечивает отличное прохождение поворотов и управляемость в соответствии с мощным двигателем. Chevy также удивительно надежные, по крайней мере как подержанные спортивные автомобили. Вы можете приобрести его примерно за 30 000 долларов.

Dodge Viper RT10

Благодаря своему характерному внешнему виду и мощному двигателю Viper RT30 – настоящий возврат к 90-м годам. Авто имеет двигатель V10 мощностью 450 лошадиных сил. Это не самый практичный автомобиль, но им приятно управлять.

ND Мазда Миата

Эта маленькая и легкая модель очень приятна и быстра. Не ждите мощного двигателя, но управлять Mazda Miata – все равно сплошное удовольствие. Вы можете найти ND Miata в хорошем состоянии на механике примерно за 20 000 долларов. Более поздние модели имеют чуть больше лошадиных сил и предлагают хорошую складную жесткую крышу, но они стоят значительно дороже.

Nissan 350Z

Впервые выпущенный в 2003 году, 350Z выдает около 300 лошадиных сил от двигателя V6. Он так и не превратился в дорогой коллекционный автомобиль, несмотря на спортивный вид, мощные характеристики и надежность. Де Муро говорит, что вы можете найти 350Z с ручным управлением за скромные 10 000 долларов.

996 Porsche 911

Эти модели выпускались с 1999 по 2005 год. Они никогда не становились фаворитами коллекционеров как предыдущая модель 993, поэтому сегодня вы можете приобрести их относительно дешево.Только учтите, что это точно не самые надежные автомобили.

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