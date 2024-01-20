Идеальное соотношение цены и качества: какие подержанные авто выбрать

Покупка автомобиля – это большое событие для большинства людей, поэтому хочется получить хороший вариант по выгодной цене. Выбирая подержанное авто, следует обращать внимание не только на внешний вид, но и на пробег и технические характеристики.

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Издание Pistonheads опубликовало список подержанных машин, имеющих идеальное соотношение цены и качества. Эксперты оценили все преимущества и недостатки моделей.

Ferrari F12 Berlinetta

Суперкар обладает высокоэффективным сочетанием легкой управляемости и удобства. Мощность 6,3-литрового двигателя V12 обеспечит вам быструю и увлекательную поездку. Вы можете приобрести автомобиль за $191 000.

Toyota GR86

Спортивный автомобиль получил большую популярность из-за низкой цены в $33 000. Авто имеет потрясающий внешний вид, удобный салон и мощный двигатель.

McLaren 570S Spider

Карбоновая конструкция, мощность ракетоносца и стиль суперкара всегда привлекали покупателей. Вы можете приобрести кабриолет менее чем за $128 000. Это также один из лучших среднемоторных автомобилей, произведенных за последние годы.

Mercedes-AMG A45

A45 имеет мощный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 421 лошадиную силу и коробку передач с двойным сцеплением. Подержанный автомобиль можно приобрести за $25 000.

BMW M2 Competition (F87)

Современное авто имеет коробку передач с двойным сцеплением, достаточно умную систему помощи водителю, комфортный салон и привлекательный внешний вид.

Ранее OBOZ.UA публиковал список лучших кроссоверов, которые следует выбрать в 2024 году.

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