Hyundai удивит покупателей большим дешевым кроссовером. Фото

Новый дешевый кроссовер Hyundai EO 2026 модельного года уже отправился в продажу. Но производитель удивит покупателей этим большим автомобилем в разных странах. О машине известно уже все.

О новинке, которая также известна как Hyundai Elexio 2026, рассказывает CarExpert. Цена Hyundai Elexio EO – от 16 000 долларов. В первую очередь новинка будет бороться за покупателей на китайском рынке. Но уже подтверждено появление машины в Австралии. Затем кроссовер появится и в других странах.

Внешность автомобиля выполнили в необычном и очень современном стиле. При этом на другие электромобили Hyundai новинка совсем не похожа.

Равно как и на другие кроссоверы бренда. Внимание привлекают сложные линии, стильные передние фары и необычные фонари сзади.

Электрический кроссовер Hyundai EO получил две силовые установки мощностью 210 и 310 л.с. и крупные батарейные блоки с запасом хода 500-722 км.

