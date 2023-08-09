Hyundai готовит к премьере доступный автомобиль для семьи. Фото

Кроссовер Hyundai Santa Fe – большой и доступный автомобиль для семьи, который покупатели оценили по всему миру. Компания готовит к премьере следующее поколение модели, которое уже показали на фото.

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О грядущей премьере стало известно Motor1. Официальная презентация кроссовера Hyundai Santa Fe 2024 модельного года состоится 10 августа. Производитель раскроет все подробности о машине.

Дизайн уже известен. Новый Santa Fe выглядит как никогда брутально и совсем не похож ни на одного из своих предшественников. Внешность оформили в стиле новых внедорожников, которые примеряют на себя квадратный ретро-стайлинг.

Однако в случае с новым Santa Fe это направление дизайна существенно переработали и модернизировали. В итоге автомобиль выглядит очень современно и даже футуристично.

Технических подробностей пока нет. Известно, что, как и предшественник, модель нового поколения получит турбированные моторы объемом 2,5 л. Останется в линейке и гибрид. Более того, производитель предложит плагин-гибридный вариант, батарею которого можно заряжать от внешней сети. Больше подробностей узнаем после 10 августа.

На данный момент на глобальном рынке стартовая цена Hyundai Santa Fe – менее 30 000 долларов. Если новая машина и подорожает, то несущественно.

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