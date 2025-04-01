Худшие электрокары от специалистов: 3 дешевые модели, которые лучше не покупать

На вторичном рынке сегодня много дешевых электрокаров. Низкие цены многих привлекают, но возможность сэкономить является обманчивой. Эти 3 автомобиля, по мнению специалистов, просто нельзя покупать.

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WhatCar рассказывает о худших электромобилях, которые представлены на рынке б/у автомобилей в 2025 году. Предложений очень много, поэтому вместо этих антигероев лучше выбрать любую другую машину. А эти три электрокара с пробегом эксперты считают наименее надежными.

Худшие б/у электрокары в 2025 году:

MG4 EV. Vauxhall Corsa Electric; Porsche Taycan.

MG4 EV

Это китайский автомобиль. И этим все сказано. В модели наблюдаются проблемы с моторами, кузовом и электрическим оборудованием.

Vauxhall Corsa Electric

Батарея Corsa Electric вызывает самое большое количество вопросов. Также отмечается проблемный кондиционер.

Porsche Taycan

Кузов, электрическое оборудование, кондиционер и батарея – это все вызывает нарекания в машине.

Напомним, как уже ранее рассказывал OBOZ.UA, в Hyundai разработали новый эффектный электрокар.