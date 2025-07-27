Honda удивила подробностями о недорогой модели на базе Civic. Фото

Новая модель Honda Prelude 2026, которую построили на базе Civic, готовится к полноценной премьере. Хотя производитель в целом сохраняет секретность, новые подробности о недорогой машине спортивного сегмента удивляют.

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В продаже новая Honda Prelude ожидается до конца 2025 года. До тех пор японская компания продолжает интриговать нас деталями. Как стало известно Motor1, купе получит детали подвески и мощные тормоза от Honda Civic Type R.

Это интересно, учитывая, что компания ранее отмечала более спокойный и расслабленный характер новинки. Однако эту машину в будущем все же могут сделать мощнее и быстрее.

Ожидается, что купе получит экономичную силовую установку от гибридных моделей Honda Accord и Civic. Мощность этих автомобилей – 200 л.с., однако для Prelude отдачу могут увеличить.

При этом в 2026 году ожидается более мощное исполнение – Honda Prelude Type S. Такой автомобиль будет быстрее и получит небольшие изменения в дизайне.

Возглавит линейку купе Honda Prelude Type R 2027 года. Ориентировочная отдача гибридной силовой установки – 300 л.с.

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