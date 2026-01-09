Хитрый тест по ПДД: водители ошибаются очень часто

Перекресток с круговым движением является особым участком дороги, для которого действуют довольно специфические требования ПДД. Поэтому водители нередко нарушают на кольце из-за собственной невнимательности. А насколько хорошо вы знакомы со всеми соответствующими положениями?

Проверьте свои знания с помощью теста, который составил и опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно определить, водитель какого транспортного средства нарушит правила в этой ситуации. А перед нами круговой перекресток, с которого хотят съехать, повернув направо синее и желтое авто, а также красная машина, которая поворачивает направо с заездом на кольцо. Итак, нарушителем здесь является:

только водитель красного автомобиля; водители желтого и синего; только водитель желтого автомобиля; только водитель синего; все водители нарушат правила; никто правил не нарушит.

О том, что мы имеем дело именно с круговым перекрестком, в данной ситуации свидетельствует знак 4.10 "Круговое движение". Рядом с ним мы видим красное авто, которое заезжает на кольцо. Водитель делает это из крайней левой полосы. А ведь пункт 10.4 действующих ПДД требует от водителей перед поворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. Впрочем, этот же пункт содержит исключение. Согласно ему, заезжать на круг можно с любой полосы. Так что красный водидель нарушителем не является.

Кстати, съезжать с круга тоже можно с любой полосы. Но при условии, что это будет безопасно и не создаст препятствия для других водителей. Это указано в пункте 10.5.

Получается, что в этой ситуации не нарушает никто? Чтобы дать точный ответ, нужно также обратить внимание на траектории синей и желтой машин. Как видим, съезжая с круга, водитель желтой машины поворачивает направо, но сворачивает в левую полосу в то время как правило 10.5 требует при повороте направо двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части.

Таким образом получается, что единственным нарушителем в этой ситуации является водитель желтого авто. Правильным является третий вариант ответа.

