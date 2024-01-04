General Motors дает скидку 7500 долларов на новые модели. Фото

Некоторые новые модели General Motors электрического сегмента, которые совсем недавно вышли на рынок, лишились налоговых льгот. Чтобы автомобили оставались привлекательными для покупателей, концерн дает скидки на эти машины.

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По информации Carscoops, новый прайс-лист распространяется на модели, которые потеряли налоговые льготы, как предполагается, временно. В GM уже работают над тем, чтобы вернуть налоговые льготы.

Что это значит? В США новые электрокары могут рассчитывать на федеральную скидку в размере 7500 долларов. У General Motors такие модели тоже есть – например, Chevrolet Bolt. А новые Chevrolet Blazer EV и Cadillac Lyriq такой привилегии лишились.

Это связано с тем, что компоненты в этих машинах произведены в недружественных государствах. В первую очередь, в Китае, если речь идет о батареях. Таким образом в США стимулируют местный рынок производства современных комплектующих.

До тех пор, пока GM не локализует американскую сборку новых электрокаров сильнее, концерн самостоятельно предоставляет скидки в размере 7500 долларов.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о новом электрическом кроссовере Skoda.