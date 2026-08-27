Где разрешено останавливаться? Тест на знание ПДД

Правила остановки и стоянки кажутся довольно простыми, однако дорожные знаки могут легко сбить с толку даже опытного водителя. Особенно внимательным нужно быть, когда речь идет о дороге с односторонним движением и знаке, запрещающем остановку.

Видео дня

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете ПДД. Внимательно посмотрите на изображения и попробуйте определить, где разрешено остановиться.

На изображении водителю красного автомобиля предложено три возможных места для остановки – А, Б и В. В каком из них он может остановиться, не нарушая Правил дорожного движения?

Варианты ответа

Только в месте Б. Только в месте А. В местах А и В. Только в месте В. В местах Б и В. Все указанные места запрещены для остановки.

Пояснение

Прежде всего следует обратить внимание на знак 3.34 "Остановка запрещена". Он запрещает как остановку, так и стоянку транспортных средств. Зона его действия, по общему правилу, начинается от места установки знака и продолжается до ближайшего перекрестка, а в населенном пункте без перекрестков – до его конца.

Итак, место А расположено перед знаком, поэтому его запрет на этот участок ещё не распространяется. А вот место Б находится уже после знака 3.34, поэтому останавливаться там нельзя.

Остается место В, расположенное на противоположной стороне дороги. Здесь важна ещё одна особенность: действие знака 3.34 распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен. Следовательно, сам по себе этот знак остановку в месте В не запрещает.

Кроме того, на схеме установлен знак 5.5 "Дорога с односторонним движением". В населенных пунктах ПДД разрешают остановку и стоянку также на левой стороне дороги с односторонним движением. Поэтому остановка в месте В также разрешена.

Правильный ответ

Правильный вариант – № 3: в местах А и В.

Запрещено из трех предложенных вариантов только место Б, поскольку оно расположено в зоне действия знака 3.34 "Остановка запрещена".

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, в каком направлении может продолжить движение автомобиль на перекрестке.

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