Ford сделал свою дешевую практичную модель намного круче. Фото

Новый дешевый пикап Ford Maverick 2025 модельного года дебютировал официально после серьезной модернизации. Но производитель на этом не остановился и сделал свою практичную модель круче с модификацией Lobo.

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Автомобиль показали на фото. Это не только практичная альтернатива современным кроссоверам, но теперь еще и стильная машина. Детали о новом Ford Maverick Lobo 2025 стали известны Motor1.

Бюджетный пикап Ford Maverick существует на рынке уже несколько лет. Теперь производитель подготовил обновленный вариант практичного внедорожника с более современным дизайном. Новый Ford Maverick 2025 модельного года получил более агрессивную внешность с новыми бамперами и другой светотехникой.

Новый Maverick Lobo пошел еще дальше и примерил более спортивное оформление с уникальными бамперами и особыми колесными дисками на 19 дюймов. Вдобавок машине занизили подвеску. А в тормозной системе и других агрегатах есть элементы от спортивных моделей Focus ST и Mustang Mach-E.

Пикап, который построен на модернизированной платформе кроссовера Ford Kuga (Escape), получил мотор мощностью 238 л.с. и специальный режим для гоночного трека.

Цена Ford Maverick 2025 в базовом исполнении – от 27 890 долларов. "Спортивный" Ford Maverick Lobo стоит минимум $36 595.

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