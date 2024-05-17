Fisker дополнительно снизил цену своего дешевого кроссовера. Фото

Новый недорогой кроссовер Fisker Ocean, который является одним из основных соперников Tesla Model Y, вышел на рынок и успел сильно подешеветь. Компания ввела на недорогую модель дополнительные скидки.

Ранее электрокар подешевел примерно в два раза. Весной цена Fisker Ocean упала до 24 999 долларов за базовый вариант Sport с первоначальных 38 999 долларов. По информации Carscoops, калифорнийский бренд продолжает мотивировать покупателей.

Самый дешевый Fisker Ocean Sport уже раскуплен как модель 2023 года производства. Однако остались варианты Extreme (37 499) и Ultra (34 999). Компания дала скидку в размере 2438 долларов, отказавшись от оплаты доставки и обработки.

При этом запас хода Fisker Ocean почти составляет 600 км. А в оснащении – панорамная крыша и премиальная аудиосистема. Это один их самых дешевых электромобилей в США на данный момент.

Однако огромные скидки Fisker можно считать отчаянным шагом. Компания испытывает финансовые трудности и боится банкротства. Переговоры с потенциальными партнерами пока не дали результатов. Экстремальное снижение цен – попытка нарастить продажи.

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