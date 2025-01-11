Эту недорогую модель Honda ждали все: фото и подробности

Долгожданную Honda Prelude 2026 модельного года готовят к выходу на рынок – живая премьера уже состоялась. И это важный автомобиль, ведь современные спорткары появляются все реже. Хотя японская модель окажется недорогим представителем сегмента.

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Новые фото с презентации модели Honda показывает BestCarWeb. Элегантное спортивное японское купе очень похоже на концепт, который предвещал появление серийной модели. Уже в середине 2025 года Prelude отправится в продажу.

С технической точки зрения модель будет использовать знакомые решения, однако возьмет только лучшие компоненты производителя. Так, в передней подвеске есть детали спортивного хэтчбека Civic Type R. Также купе получит экономичную силовую установку от гибридных моделей Honda Accord и Civic мощностью более 200 л.с.

Строгие экологические нормы требуют определенной электрификации. Поэтому гибридная силовая установка Honda Prelude не является большим сюрпризом.

Интересно, что на базе привычного в гибридных системах вариатора, производитель разработал имитацию МКПП. Механизм работы организуют с помощью электромотора, который поможет создать иллюзию переключения передач для ярких ощущений во время вождения.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про другую модель Honda, которая стала лучшим автомобилем года.