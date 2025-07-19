Долгожданную недорогую модель Honda на базе Civic показали вживую

Долгожданная модель Honda Prelude 2026 года на базе Civic по меркам спортивного сегмента получится недорогой. Машина почти готова к выходу на рынок, а пока стильный автомобиль показали вживую.

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Как стало известно Motor1, новая Honda Prelude дебютировала на Фестивале скорости в Гудвуде в статусе предсерийного прототипа. Это свидетельствует о приближении старта производства. В продаже автомобиль ожидается до конца 2025 года.

В дизайне просматривается отчетливое сходство с моделями Honda Civic и Acura Integra. Это связано с тем, что новинка построена на той же платформе и использует знакомые компоненты, которые компании не пришлось разрабатывать заново.

Конкретики о технической части пока нет. Ожидается, что купе получит экономичную силовую установку от гибридных моделей Honda Accord и Civic. Мощность этих автомобилей – 200 л.с., однако для Prelude отдачу могут увеличить.

Интересно, что для модели со спортивным имиджем производитель разработал систему с имитацией четких переключений КПП. Это нужно для более ярких ощущений во время вождения.

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