Это новый Renault Megane: во что превратится известная недорогая модель

Известная на всю Европу недорогая модель Renault Megane в актуальном поколении полностью изменилась и превратилась в электрический хэтчбек в стиле кроссовера. Автомобиль претерпел модернизацию, его впервые показали после обновления.

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Про новый Renault Megane E-Tech 2026 модельного года стало известно Carscoops. Недорогой электрический кроссовер Renault Megane впервые показали на фото в ресталинговом виде. Автомобиль отправился на ходовые испытания перед премьерой.

Электрокар Renault Megane E-Tech 2026 готовится к дебюту с доработанным дизайном. Модель присутствует на рынке всего несколько лет. Но корпоративный стиль французского бренда уже успел измениться за это время, поэтому электрический Megane решили освежить.

Внешность автомобиля выполнят в стиле кроссовера Renault Scenic E-Tech, который представили не так давно. Значит, Megane получит фары похожей формы, новую декоративную панель на месте фальшрадиаторной решетки и широкий воздухозаборник в переднем бампере.

Силовые установки, как ожидается, не претерпят изменений. То есть покупатели смогут выбрать моторы мощностью 131 и 218 л.с. Возможно появление более мощного варианта.

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