Еще один недорогой Renault 2024 года: новый кроссовер показали на фото

Renault готовит новый недорогой кроссовер. Интригующую модель для наиболее быстро растущего сегмента показали на первых официальных фото. Полная премьера состоится весной 2024 года.

Очевидно, покупателям хотят предложить автомобиль наиболее востребованного типа. Возможно, это тот самый преемник Renault Arkana, о котором ранее появлялась информация. Первые фото Renault Symbioz 2025 модельного года показали на сайте компании.

Длина кузова составит 4,41 м. Значит, по размерам автомобиль будет напоминать бюджетный кроссовер Renault Duster. Но известно, что новинка окажется чуть дороже, ведь с точки зрения позиционирования займет место между компактным Captur и более крупным Austral. Последний является соперником Toyota RAV4.

Дизайнеры изобразили смелую внешность машины в актуальном корпоративном стиле бренда с резкими гранями и эффектной светотехникой. Наверняка машину будут позиционировать как стильный молодежный кроссовер.

Ожидается гибридная силовая установка на базе 1,6-литрового мотора общей мощностью 145 л.с. Полностью электрический вариант Renault Symbioz исключать тоже не стоит.

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