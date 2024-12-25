Эксперты не советуют: какие европейские авто не следует покупать на пенсии

На пенсии люди стремятся выбрать практичный и экономичный автомобиль, который не будет создавать лишних финансовых проблем. Однако не все модели могут удовлетворить эти требования.

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Некоторые автомобили, хоть и привлекательные снаружи, имеют высокие затраты на ремонт или ненадежные системы, что может стать серьезным бременем. Эксперты GOBankingRates назвали европейские автомобили, которых они советуют избегать после выхода на пенсию.

Mini Cooper: стильно, но дорого в обслуживании

Mini Cooper привлекает внимание своей компактностью и ценой от 28 950 долларов. Однако затраты на ремонт этого авто на 30% выше, чем в среднем. Двигатели N14 требуют регулярного обслуживания, а низкий клиренс делает автомобиль уязвимым к повреждениям. Для пенсионеров это может быть дорогим и хлопотным выбором.

BMW 3 серии: высокая цена и дорогие ремонты

BMW 3 серии, стартовая цена которой составляет 45500 долларов, является престижным автомобилем. Однако высокая первоначальная стоимость дополняется значительными затратами на ремонт, особенно для старых моделей. Из-за дефицита запчастей обслуживание таких авто может стать финансовым вызовом для пенсионеров.

Land Rover Range Rover: роскошь с проблемами

Land Rover Range Rover – это автомобиль премиум-класса, славящийся своей ненадежностью. Индекс надежности 2022 года назвал его самым ненадежным подержанным автомобилем. Механические проблемы, например утечка масла, в сочетании с шестизначной ценой делают этот автомобиль неприемлемым выбором для людей, которые хотят избежать лишних затрат.

Volkswagen Taos: скрытые расходы

Volkswagen Taos кажется доступным выбором с ценой от 24 995 долларов. Однако водители часто сталкиваются с проблемами трансмиссии, неисправностями тормозов и многочисленными предупреждениями о проверке двигателя даже после первых 10 000 миль. Недорогой автомобиль может стать дорогостоящей проблемой в долгосрочной перспективе.

Fiat 500e: электромобиль с ограничениями

Fiat 500e выглядит современным авто, но его запас хода всего 149 миль может ограничить дальность поездок. Добавьте сюда высокую стоимость замены аккумулятора (от 5000 до 16 000 долларов) и стартовую цену более 34 000 долларов, и этот электромобиль становится экономически невыгодным для пенсионеров.

Как избежать проблем при покупке авто

Перед покупкой авто важно изучить историю его обслуживания и обратить внимание на отзывы водителей. Выбирайте модели с высокой надежностью и доступными запчастями. Это поможет избежать непредвиденных издержек. Практичность, экономичность и надежность – три основных критерия для выбора автомобилей на пенсии. Лучше выбирать проверенные модели, которые не подведут в самый неожиданный момент.

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