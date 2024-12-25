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Эксперты не советуют: какие европейские авто не следует покупать на пенсии

Елена Былим
Авто Oboz
3 минуты
69
Эксперты не советуют: какие европейские авто не следует покупать на пенсии

На пенсии люди стремятся выбрать практичный и экономичный автомобиль, который не будет создавать лишних финансовых проблем. Однако не все модели могут удовлетворить эти требования.

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Некоторые автомобили, хоть и привлекательные снаружи, имеют высокие затраты на ремонт или ненадежные системы, что может стать серьезным бременем. Эксперты GOBankingRates назвали европейские автомобили, которых они советуют избегать после выхода на пенсию.

Mini Cooper: стильно, но дорого в обслуживании

Эксперты не советуют: какие европейские авто не следует покупать на пенсии

Mini Cooper привлекает внимание своей компактностью и ценой от 28 950 долларов. Однако затраты на ремонт этого авто на 30% выше, чем в среднем. Двигатели N14 требуют регулярного обслуживания, а низкий клиренс делает автомобиль уязвимым к повреждениям. Для пенсионеров это может быть дорогим и хлопотным выбором.

BMW 3 серии: высокая цена и дорогие ремонты

Эксперты не советуют: какие европейские авто не следует покупать на пенсии

BMW 3 серии, стартовая цена которой составляет 45500 долларов, является престижным автомобилем. Однако высокая первоначальная стоимость дополняется значительными затратами на ремонт, особенно для старых моделей. Из-за дефицита запчастей обслуживание таких авто может стать финансовым вызовом для пенсионеров.

Land Rover Range Rover: роскошь с проблемами

Эксперты не советуют: какие европейские авто не следует покупать на пенсии

Land Rover Range Rover – это автомобиль премиум-класса, славящийся своей ненадежностью. Индекс надежности 2022 года назвал его самым ненадежным подержанным автомобилем. Механические проблемы, например утечка масла, в сочетании с шестизначной ценой делают этот автомобиль неприемлемым выбором для людей, которые хотят избежать лишних затрат.

Volkswagen Taos: скрытые расходы

Эксперты не советуют: какие европейские авто не следует покупать на пенсии

Volkswagen Taos кажется доступным выбором с ценой от 24 995 долларов. Однако водители часто сталкиваются с проблемами трансмиссии, неисправностями тормозов и многочисленными предупреждениями о проверке двигателя даже после первых 10 000 миль. Недорогой автомобиль может стать дорогостоящей проблемой в долгосрочной перспективе.

Fiat 500e: электромобиль с ограничениями

Эксперты не советуют: какие европейские авто не следует покупать на пенсии

Fiat 500e выглядит современным авто, но его запас хода всего 149 миль может ограничить дальность поездок. Добавьте сюда высокую стоимость замены аккумулятора (от 5000 до 16 000 долларов) и стартовую цену более 34 000 долларов, и этот электромобиль становится экономически невыгодным для пенсионеров.

Как избежать проблем при покупке авто

Перед покупкой авто важно изучить историю его обслуживания и обратить внимание на отзывы водителей. Выбирайте модели с высокой надежностью и доступными запчастями. Это поможет избежать непредвиденных издержек. Практичность, экономичность и надежность – три основных критерия для выбора автомобилей на пенсии. Лучше выбирать проверенные модели, которые не подведут в самый неожиданный момент.

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