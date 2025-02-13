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Эксперты назвали плюсы и минусы нового кроссовера Toyota. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Toyota Crown Signia

Новый кроссовер Toyota Crown Signia 2025 модельного года отправился в продажу с интересной ценой. Это недорогой автомобиль по меркам околопремиального сегмента. Специалисты уже назвали основные плюсы и минусы модели.

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Своим экспертным мнением поделились в Motor1. Автомобиль пришел на смену Toyota Venza. Цена Toyota Crown Signia – от 44 985 долларов. Соперники от BMW и Mercedes примерно вдвое дороже. Toyota позиционирует новинку как премиальную модель.

И это приводит к интересным выводам. Ведь, несмотря на очевидные сильные стороны, с более престижными соперниками машина не справится. В то же время покупателям Toyota новинка может показаться дороговатой.

Toyota Crown Signia

Плюсы и минусы Toyota Crown Signia 2025 года:

  • + интересный дизайн;
  • + качественный салон с хорошим оснащением;
  • + комфортная подвеска;
  • - неоднозначное позиционирование;
  • - автомобиль тесноват для высоких людей;
  • - шумная силовая установка;
  • - высокая цена.
Toyota Crown Signia

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA ранее, Hyundai готовит к премьере новый большой и недорогой кроссовер для семьи.