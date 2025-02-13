Эксперты назвали плюсы и минусы нового кроссовера Toyota. Фото
Новый кроссовер Toyota Crown Signia 2025 модельного года отправился в продажу с интересной ценой. Это недорогой автомобиль по меркам околопремиального сегмента. Специалисты уже назвали основные плюсы и минусы модели.
Своим экспертным мнением поделились в Motor1. Автомобиль пришел на смену Toyota Venza. Цена Toyota Crown Signia – от 44 985 долларов. Соперники от BMW и Mercedes примерно вдвое дороже. Toyota позиционирует новинку как премиальную модель.
И это приводит к интересным выводам. Ведь, несмотря на очевидные сильные стороны, с более престижными соперниками машина не справится. В то же время покупателям Toyota новинка может показаться дороговатой.
Плюсы и минусы Toyota Crown Signia 2025 года:
- + интересный дизайн;
- + качественный салон с хорошим оснащением;
- + комфортная подвеска;
- - неоднозначное позиционирование;
- - автомобиль тесноват для высоких людей;
- - шумная силовая установка;
- - высокая цена.
Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA ранее, Hyundai готовит к премьере новый большой и недорогой кроссовер для семьи.