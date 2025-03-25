Эксперты назвали плюсы и минусы нового бюджетника Hyundai. Фото
Новый бюджетный автомобиль Hyundai Inster 2025 года позиционируется как кроссовер и борется за покупателей в сегменте с такими же стилизованными городскими хэтчбеками. Эксперты назвали плюсы и минусы этой машины.
Своими соображениями о недорогой моделей Hyundai поделились специалисты Motor1. Бюджетник Hyundai Inster выглядит почти брутально и довольно стильно. Это долгожданная модель, которая визуально старается выделяться в современном автомире.
И машине это отлично удается. Новый Hyundai Inster 2025 года – компактный городской электрокар. В машине достаточно индивидуальных решений.
Плюсы Hyundai Inster:
- компактный, поэтому удобный на дороге;
- стильный дизайн;
- приятные ходовые характеристики.
Минусы Hyundai Inster:
- довольно тесный салон;
- медленный интерфейс;
- недостаточное оснащение в базовом исполнении.
В целом автомобиль оказался очень интересным. А с учетом цены Hyundai Inster до 25 000 евро и запаса хода около 400 км это удачное предложение для покупателей.
Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовится самый дешевый кроссовер Jeep.