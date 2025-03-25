Эксперты назвали плюсы и минусы нового бюджетника Hyundai. Фото

Новый бюджетный автомобиль Hyundai Inster 2025 года позиционируется как кроссовер и борется за покупателей в сегменте с такими же стилизованными городскими хэтчбеками. Эксперты назвали плюсы и минусы этой машины.

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Своими соображениями о недорогой моделей Hyundai поделились специалисты Motor1. Бюджетник Hyundai Inster выглядит почти брутально и довольно стильно. Это долгожданная модель, которая визуально старается выделяться в современном автомире.

И машине это отлично удается. Новый Hyundai Inster 2025 года – компактный городской электрокар. В машине достаточно индивидуальных решений.

Плюсы Hyundai Inster:

компактный, поэтому удобный на дороге;

стильный дизайн;

приятные ходовые характеристики.

Минусы Hyundai Inster:

довольно тесный салон;

медленный интерфейс;

недостаточное оснащение в базовом исполнении.

В целом автомобиль оказался очень интересным. А с учетом цены Hyundai Inster до 25 000 евро и запаса хода около 400 км это удачное предложение для покупателей.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовится самый дешевый кроссовер Jeep.