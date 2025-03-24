Самый дешевый: бюджетную модель Jeep показали в сети. Фото

Бюджетный кроссовер Jeep Renegade 2 поколения уже разрабатывают. Это самая дешевая модель американского бренда, которая станет современнее. Машину показали в сети со стильным дизайном.

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Новый Jeep Renegade 2026 модельного года снова должен стать очень популярным автомобилем. Можно взглянуть на возможный дизайн в рамках любительского проекта грядущей машины от TALKWHEELS.

В руководстве бренда ранее пообещали электрический автомобиль по цене 25 000 долларов. Оказалось, что это как раз новый Jeep Renegade 2 поколения. Этот автомобиль появится к 2027 году. Однако учитывая замедление рынка EV, могут также появиться гибридные и полностью бензиновые варианты. Возможно, они будут еще дешевле и появятся в продаже раньше.

В компании готовят еще две недорогие машины. Автомобили готовят на существующих агрегатах других моделей концерна Stellantis и предложат покупателям по привлекательным ценам.

Ожидаемая новинка – Jeep Compass 2025 года. Модель следующей генерации разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland. Также новый Jeep Cherokee 2025 года готовят к премьере. Ожидаемая цена Jeep Cherokee 6 поколения – в диапазоне 30-40 тысяч долларов за базовый вариант.

OBOZ.UA уже сообщал про долгожданный кроссовер Toyota.