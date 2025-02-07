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Эксперты назвали плюсы и минусы бюджетника Citroen и бестселлера Dacia

Стас Сидилев
Авто Oboz
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Dacia Sandero

Новый бюджетник Citroen C3 2025 года и знаменитый бестселлер Dacia Sandero будут бороться на рынке за одних и тех же покупателей. Во всяком случае, так считают эксперты, которые сравнили эти машины между собой и назвали их плюсы и минусы.

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Своими соображениями о соперничестве двух недорогих моделей Dacia и Citroen поделились в Motor1. Хэтчбек Dacia Sandero является самой дешевой моделью компании. Также это самая популярная машина на своем рынке. Теперь придется этот рынок делить с новым соперником.

Бюджетник Citroen C3 выглядит брутально и вполне современно. Обе модели в некоторых исполнениях заигрывают с сегментом городских кроссоверов, но в машинах достаточно индивидуальных решений.

Citroen C3

Плюсы и минусы Citroen C3:

  • + яркие расцветки и контрастная крыша;
  • + на выбор стандартный бензиновый мотор, гибрид и электрокар;
  • - маленький багажник (310 л).

Плюсы и минусы Dacia Sandero:

  • + на выбор стандартный хэтчбек и стилизованный под кроссовер вариант;
  • + вместительный багажник (410 л);
  • - стартовая комплектация ощущается очень базовой.

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