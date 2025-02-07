Эксперты назвали плюсы и минусы бюджетника Citroen и бестселлера Dacia
Новый бюджетник Citroen C3 2025 года и знаменитый бестселлер Dacia Sandero будут бороться на рынке за одних и тех же покупателей. Во всяком случае, так считают эксперты, которые сравнили эти машины между собой и назвали их плюсы и минусы.
Своими соображениями о соперничестве двух недорогих моделей Dacia и Citroen поделились в Motor1. Хэтчбек Dacia Sandero является самой дешевой моделью компании. Также это самая популярная машина на своем рынке. Теперь придется этот рынок делить с новым соперником.
Бюджетник Citroen C3 выглядит брутально и вполне современно. Обе модели в некоторых исполнениях заигрывают с сегментом городских кроссоверов, но в машинах достаточно индивидуальных решений.
Плюсы и минусы Citroen C3:
- + яркие расцветки и контрастная крыша;
- + на выбор стандартный бензиновый мотор, гибрид и электрокар;
- - маленький багажник (310 л).
Плюсы и минусы Dacia Sandero:
- + на выбор стандартный хэтчбек и стилизованный под кроссовер вариант;
- + вместительный багажник (410 л);
- - стартовая комплектация ощущается очень базовой.
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