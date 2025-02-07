Эксперты назвали плюсы и минусы бюджетника Citroen и бестселлера Dacia

Новый бюджетник Citroen C3 2025 года и знаменитый бестселлер Dacia Sandero будут бороться на рынке за одних и тех же покупателей. Во всяком случае, так считают эксперты, которые сравнили эти машины между собой и назвали их плюсы и минусы.

Видео дня

Своими соображениями о соперничестве двух недорогих моделей Dacia и Citroen поделились в Motor1. Хэтчбек Dacia Sandero является самой дешевой моделью компании. Также это самая популярная машина на своем рынке. Теперь придется этот рынок делить с новым соперником.

Бюджетник Citroen C3 выглядит брутально и вполне современно. Обе модели в некоторых исполнениях заигрывают с сегментом городских кроссоверов, но в машинах достаточно индивидуальных решений.

Плюсы и минусы Citroen C3:

+ яркие расцветки и контрастная крыша;

+ на выбор стандартный бензиновый мотор, гибрид и электрокар;

- маленький багажник (310 л).

Плюсы и минусы Dacia Sandero:

+ на выбор стандартный хэтчбек и стилизованный под кроссовер вариант;

+ вместительный багажник (410 л);

- стартовая комплектация ощущается очень базовой.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про стильный автомобиль VW.