Bentley раскрыла главный секрет самой дешевой модели

Bentley готовит к дебюту свою самую дешевую модель. В свете последних изменений в автомире многих интересовал один вопрос. Но производитель уже раскрыл главный секрет.

Подробности стали известны Motor1. Первый электромобиль Bentley – долгожданный кроссовер. Но компания присоединится к сегменту EV в тот момент, когда все как раз ощутили резкое снижение спроса на престижные электромобили.

Многие производители ответили на это добавлением в новые электромобили гибридного привода. Но в Bentley отметили, что устанавливать ДВС в новый электрокроссовер не планируют. В компании надеются привлечь новую аудиторию и ожидают, что EV в этом поможет.

Модель постепенно готовят к дебюту в 2026 году, и о машине появляется все больше информации. Недавно стало известно, что у машины появилось название – торговая марка Bentley Barnato уже зарегистрирована.

Для нового кроссовера Bentley используют архитектуру PPE, которая дебютировала вместе с новым Porsche Macan EV. Длина кузова – около 4,8 м, поэтому новинка окажется компактнее и дешевле Bentley Bentayga.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый бюджетник Hyundai.