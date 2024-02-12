Экономичный кроссовер Toyota дешевле RAV4 показали на новых фото

Компактный недорогой кроссовер Toyota Corolla Cross 2024 года с экономичными силовыми установками недавно представили официально после модернизации. Это недорогая модель, которая чуть компактнее и дешевле RAV4. Машину показали на новых фото.

Об этом сообщает Motor1. Скоро новинка отправится в продажу, можно изучить ее в деталях на фото. В первую очередь новая Toyota Corolla Cross отличается от дорестайлингового кроссовера стилистическими изменениями. Производитель подготовил новые цвета для кузова и колесные диски.

Заменили передние фары и графику в задних фонарях, установили новые бамперы. Благодаря этим деталям проще всего отличить новую машину.

В оснащение Toyota Corolla Cross включили беспроводную зарядку для смартфона и мультимедийную систему с поддержкой Apple Car Play и Android Auto.

Двигатели Toyota Corolla Cross 2024:

бензин 1,8 л (140 л.с.);

бензин 2 л (173 л.с.);

гибрид (122 л.с.);

гибрид (197 л.с.).

OBOZ.UA ранее рассказывал о самых экономичных недорогих кроссоверах 2024 года.