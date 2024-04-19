Движение по кругу: непростая задача по ПДД с видео

Движение по кругу на перекрестке – несколько сложнее устроено, чем движение через обычное пересечение дорог. Сможете ли вы припомнить все требования ПДД для таких ситуаций?

В TikTok-блоге "ПДД Украины" появилась задача, с помощью которой вы можете проверить свои знания. Она предлагает оценить две дорожные ситуации и выбрать из четырех вариантов ответа один правильный.

Итак, перед черной машиной (1) мы видим только разметку на дороге, а перед зеленой (2) – знак. Проанализируйте дорожную обстановку в обоих случаях и скажите, в какой ситуации движение по кругу для автомобиля разрешено продолжить. Варианты ответа:

в первой;

во второй;

в обеих;

ни в одной.

Обоснуйте свой ответ. Объясните, почему вы считаете именно так. А дальше переходите к правильному ответу ниже.

В первой ситуации перед черным автомобилем мы видим разметку 1.18. Она показывает, в каких направлениях можно двигаться в полосах. В полосе, на которой находится машина, разрешен только поворот направо. Следовательно, водителю, которому в ней находится, запрещено дальнейшее движение по кругу.

На второй картинке перед зеленым автомобилем находится знак 5.16. Он показывает разрешенные направления движения в полосах. Согласно знаку, из полосы, где находится машина, можно только повернуть направо. Так что водитель зеленого авто тоже не может дальше двигаться по кругу.

Таким образом, правильным ответом на эту задачу является вариант 4. В обоих случаях водителям запрещено продолжать движение по кругу.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу о проезде перекрестка, в которой нужно было определить, какой водитель должен сделать это первым.

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