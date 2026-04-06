Долгожданный дешевый Land Rover показали в новом виде. Фото

Новый кроссовер Land Rover Freelander станет самым дешевым автомобилем в линейке компании. Долгожданный SUV еще не дебютировал как серийная машина, но кроссовер уже показали в новом виде.

Видео дня

На странице Sugar Design показали новый Land Rover Freelander в стиле оригинальной трехдверной модели 90х годов. Автомобиль действительно похож на знаменитый кроссовер, но в целом дизайн основан на более крупном концепте, который производитель недавно рассекретил.

Возрожденный Land Rover Freelander станет не просто моделью, а отдельным брендом с акцентом на электрификацию. Первый прототип Concept 97 сочетает черты оригинального Freelander и современного внедорожника Land Rover Defender.

Проект реализуют совместно с Chery в Китае, где и наладят производство. Ожидается, что в течение пяти лет подготовят шесть новых моделей Freelander.

Первый серийный Freelander, вероятно, получит трехрядный салон на шесть мест в 5-метровом кузове, современную электронику и продвинутые системы помощи водителю. В основе — платформа Chery с гибридными и полностью электрическими силовыми установками.

