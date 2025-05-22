Доступный кроссовер Toyota RAV4 превратили в очень мощный автомобиль

Знаменитая на весь мир доступная модель Toyota RAV4 наконец-то сменила поколение. Японский кроссовер полностью рассекретили – в том числе в очень мощном исполнении. Автомобиль показали на новых фото.

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Как напоминает OBOZ.UA, новый кроссовер Toyota RAV4 GR Sport 2026 года возглавил линейку долгожданной модели 6 поколения. Это машина со спортивным характером и соответствующими настойками. А дизайн отличается более смелыми решениями и бампером с крупными воздухозаборниками.

Спереди появились новые фирменные фары Toyota С-образной формы. Они уже есть на моделях Toyota Camry, Prius, электрокарах bZ. Задние фонари получили геометричную форму и стильную графику.

Модель GR Sport пришла на смену гибриду Toyota RAV4 Prime. Ведь это тоже очень мощный плагин-гибрид с 320-сильной установкой на базе 2,5--литрового бензинового двигателя.

Это стало возможным благодаря модернизации фирменных гибридных систем. Теперь гибрид PHEV Toyota RAV4 2026 модельного года предлагает запас хода до 1350 км с заряженной батареей и полным баком (150 км исключительно на электротяге). Автомобиль способен буксировать до 1500 кг.

Ожидаемая цена Toyota RAV4 6 поколения – от 30 000 долларов на глобальном рынке. Однако модификация GR Sport окажется дороже.

OBOZ.UA ранее сообщал про очень дешевый электрокар, который продают в Украине.