Доступный и практичный: огромный кроссовер Nissan для семьи показали на фото

Новый Nissan Pathfinder 2024 модельного года показали на фото. Огромный кроссовер для семьи получил стильный современный дизайн и увеличенные габариты. Модель получится недорогой, автомобиль готовится к выходу на рынок.

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О новинке сообщает Autohome. Видно, что на внешность большого кроссовера Pathfinder 2024 модельного года стилистически оказал влияние среднеразмерный электрокросс Nissan Ariya. Все новые SUV компании выполнены в похожем стиле.

Длина кузова равна 5130 мм при колесной базе в 2900 мм, ширина – 1981 мм, а высота составляет 1767 мм. Вместительный салон Nissan Pathfinder предложат в конфигурациях на 6 и 7 посадочных мест.

Новый Nissan Pathfinder 2024 года получит экономичный 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 252 л.с. Этот агрегат используют и другие модели Nissan и Infiniti. В паре с мотором будет работать 9-ступенчатая автоматическая КПП. Покупатели смогут выбрать модификации с передним и полным приводом.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, новый кроссовер Nissan впервые заметили на дороге до премьеры.