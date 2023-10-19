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Доступные и практичные: недорогие б/у автомобили для семьи

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,9 т.
Opel Astra

Доступные и практичные б/у автомобили – востребованный сегмент среди покупателей в любой стране. Специалисты сформировали список лучших моделей для семьи, которые можно найти на вторичном рынке.

В WhatCar проверили множество автомобилей, чтобы выбрать самые удобные для семьи. В итоге сформировали рейтинг из лучших практичных моделей в бюджете до 25 000 долларов. Некоторые машины даже намного дешевле.

Лучшие недорогие б/у автомобили для семьи:

  1. Toyota Corolla;
  2. BMW 1 Series;
  3. Volkswagen Golf;
  4. Seat Leon;
  5. Audi A3;
  6. Skoda Octavia;
  7. Ford Focus;
  8. Hyundai i30;
  9. Honda Civic;
  10. Opel Astra.
Toyota Corolla
Видео дня

Toyota Corolla радует экономичностью. Другие сильные стороны – приятная цена, надежность и, конечно, практичный салон.

Skoda Octavia – традиционный выбор в сегменте семейных машин. И на вторичном рынке автомобиль не теряет своих качеств. Вместительный багажник и просторный салон – главные из них.

Opel Astra часто встречается на рынке подержанных машин. Модель популярная и вполне доступная. Но лучше обращать внимание на бензиновые модификации.

Напомним, OBOZ.UA уже сообщал о новом семейном электрическом автомобиле, который готовит Toyota.