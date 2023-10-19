Доступные и практичные: недорогие б/у автомобили для семьи
Доступные и практичные б/у автомобили – востребованный сегмент среди покупателей в любой стране. Специалисты сформировали список лучших моделей для семьи, которые можно найти на вторичном рынке.
В WhatCar проверили множество автомобилей, чтобы выбрать самые удобные для семьи. В итоге сформировали рейтинг из лучших практичных моделей в бюджете до 25 000 долларов. Некоторые машины даже намного дешевле.
Лучшие недорогие б/у автомобили для семьи:
- Toyota Corolla;
- BMW 1 Series;
- Volkswagen Golf;
- Seat Leon;
- Audi A3;
- Skoda Octavia;
- Ford Focus;
- Hyundai i30;
- Honda Civic;
- Opel Astra.
Toyota Corolla радует экономичностью. Другие сильные стороны – приятная цена, надежность и, конечно, практичный салон.
Skoda Octavia – традиционный выбор в сегменте семейных машин. И на вторичном рынке автомобиль не теряет своих качеств. Вместительный багажник и просторный салон – главные из них.
Opel Astra часто встречается на рынке подержанных машин. Модель популярная и вполне доступная. Но лучше обращать внимание на бензиновые модификации.
Напомним, OBOZ.UA уже сообщал о новом семейном электрическом автомобиле, который готовит Toyota.