Доступные и практичные: недорогие б/у автомобили для семьи

Доступные и практичные б/у автомобили – востребованный сегмент среди покупателей в любой стране. Специалисты сформировали список лучших моделей для семьи, которые можно найти на вторичном рынке.

В WhatCar проверили множество автомобилей, чтобы выбрать самые удобные для семьи. В итоге сформировали рейтинг из лучших практичных моделей в бюджете до 25 000 долларов. Некоторые машины даже намного дешевле.

Лучшие недорогие б/у автомобили для семьи:

Toyota Corolla; BMW 1 Series; Volkswagen Golf; Seat Leon; Audi A3; Skoda Octavia; Ford Focus; Hyundai i30; Honda Civic; Opel Astra.

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Toyota Corolla радует экономичностью. Другие сильные стороны – приятная цена, надежность и, конечно, практичный салон.

Skoda Octavia – традиционный выбор в сегменте семейных машин. И на вторичном рынке автомобиль не теряет своих качеств. Вместительный багажник и просторный салон – главные из них.

Opel Astra часто встречается на рынке подержанных машин. Модель популярная и вполне доступная. Но лучше обращать внимание на бензиновые модификации.

Напомним, OBOZ.UA уже сообщал о новом семейном электрическом автомобиле, который готовит Toyota.