Доступные и очень надежные: лучшие кроссоверы и внедорожники Toyota
Благодаря хорошей рекламе и лояльности покупателей автомобили Toyota признают как очень надежные. А теперь составлен список лучших кроссоверов и внедорожников японской компании, которые сегодня вполне доступны на вторичном рынке.
Рейтинг опубликовали в HotCars. В него, по мнению авторов, вошли лучшие внедорожники и кроссоверы Toyota за последние 25 лет. Их считают очень надежными.
Лучшие б/у кроссоверы и внедорожники Toyota:
- Toyota Venza 2014 года;
- Toyota RAV4 2013 года;
- Toyota Highlander 2007 года;
- Toyota 4Runner 2008 года;
- Toyota RAV4 2016 года;
- Toyota Land Cruiser 200 2021 года;
- Toyota Corolla Cross 2022 года;
- Toyota Land Cruiser 100 2000 года;
- Toyota RAV4 2018 года;
- Toyota 4Runner 2017 года;
- Toyota Highlander 2018 года;
- Toyota Sequoia 2020 года.
Список возглавил кроссовер Toyota Venza. Хотя однозначно нельзя сказать, что это – универсал или минивэн. Главное, что модель построена на базе Camry. Значит, у нее много фанатов.
На последнее место поставили Toyota Sequoia. Огромный SUV на агрегатах Land Cruiser предлагает высокий внедорожный потенциал и просторный интерьер для всей семьи.
OBOZREVATEL ранее сообщал о новой Toyota Camry 2024 года.