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Доступные и очень надежные: лучшие кроссоверы и внедорожники Toyota

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,1 т.
Toyota Venza

Благодаря хорошей рекламе и лояльности покупателей автомобили Toyota признают как очень надежные. А теперь составлен список лучших кроссоверов и внедорожников японской компании, которые сегодня вполне доступны на вторичном рынке.

Рейтинг опубликовали в HotCars. В него, по мнению авторов, вошли лучшие внедорожники и кроссоверы Toyota за последние 25 лет. Их считают очень надежными.

Лучшие б/у кроссоверы и внедорожники Toyota:

  1. Toyota Venza 2014 года;
  2. Toyota RAV4 2013 года;
  3. Toyota Highlander 2007 года;
  4. Toyota 4Runner 2008 года;
  5. Toyota RAV4 2016 года;
  6. Toyota Land Cruiser 200 2021 года;
  7. Toyota Corolla Cross 2022 года;
  8. Toyota Land Cruiser 100 2000 года;
  9. Toyota RAV4 2018 года;
  10. Toyota 4Runner 2017 года;
  11. Toyota Highlander 2018 года;
  12. Toyota Sequoia 2020 года.
Toyota Sequoia

Список возглавил кроссовер Toyota Venza. Хотя однозначно нельзя сказать, что это – универсал или минивэн. Главное, что модель построена на базе Camry. Значит, у нее много фанатов.

На последнее место поставили Toyota Sequoia. Огромный SUV на агрегатах Land Cruiser предлагает высокий внедорожный потенциал и просторный интерьер для всей семьи.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новой Toyota Camry 2024 года.