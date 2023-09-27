Доступные и очень надежные: лучшие кроссоверы и внедорожники Toyota

Благодаря хорошей рекламе и лояльности покупателей автомобили Toyota признают как очень надежные. А теперь составлен список лучших кроссоверов и внедорожников японской компании, которые сегодня вполне доступны на вторичном рынке.

Рейтинг опубликовали в HotCars. В него, по мнению авторов, вошли лучшие внедорожники и кроссоверы Toyota за последние 25 лет. Их считают очень надежными.

Лучшие б/у кроссоверы и внедорожники Toyota:

Toyota Venza 2014 года; Toyota RAV4 2013 года; Toyota Highlander 2007 года; Toyota 4Runner 2008 года; Toyota RAV4 2016 года; Toyota Land Cruiser 200 2021 года; Toyota Corolla Cross 2022 года; Toyota Land Cruiser 100 2000 года; Toyota RAV4 2018 года; Toyota 4Runner 2017 года; Toyota Highlander 2018 года; Toyota Sequoia 2020 года.

Список возглавил кроссовер Toyota Venza. Хотя однозначно нельзя сказать, что это – универсал или минивэн. Главное, что модель построена на базе Camry. Значит, у нее много фанатов.

На последнее место поставили Toyota Sequoia. Огромный SUV на агрегатах Land Cruiser предлагает высокий внедорожный потенциал и просторный интерьер для всей семьи.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новой Toyota Camry 2024 года.