Достойны каждой копейки: названы самые безопасные марки авто

Производители авто постоянно совершенствуют технологии, чтобы сделать вождение максимально безопасным. Внешний вид, цена и комфорт – это важно, но если транспортное средство оборудовано самой современной защитой для пассажиров, оно становится в разы лучше.

Нет в мире ничего более ценного, чем здоровье и жизнь. Именно поэтому GO поделился подборкой лучших автомобилей с точки зрения безопасности.

В каждом автомобиле есть стандартные функции безопасности, такие как, например, ремни безопасности. А есть такие функции, как автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, обнаружение пешеходов и т.п., которые непременно повышают не только стоимость авто, но и безопасность всех участников движения.

Acura Integra

Acura Integra 2024 содержит усовершенствованные системы помощи водителю, например адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы, обнаружение пешеходов и автоматическое экстренное торможение.

Кроме того, автомобиль оснащен не только подушками безопасности боковых столкновений, но и имеет функции структурной целостности.

Audi Q7

Роскошный внедорожник Audi стандартно оснащен набором технологий безопасности, включая систему ночного видения, распознавание дорожных знаков и предупреждение о перекрестном движении сзади.

Также полный привод Q7 обеспечивает исключительное сцепление с дорогой и плавность езды.

BMW X5

Внедорожник среднего размера 2024 года от BMW предлагает полный набор функций безопасности, например, предупреждение о лобовом столкновении, распознавании пешеходов и активном обнаружении слепых зон.

В дополнение BMW X5 имеет автоматический дальний свет, камеру кругового обзора и датчики парковки спереди и сзади.

Audi A6

Если вас поразило Audi Q7, но вы не готовы отдать за нее более 60 тысяч долларов, то обратите вес на Audi A6. Модель известна своими технологиями и обладает адаптивным круиз-контролем и системой поддержки полосы движения.

Volvo XC90

Флагманский внедорожник Volvo продолжает придавать приоритет безопасности. Он имеет такие функции, как мониторинг слепых зон, предупреждение о выезде из полосы движения и автоматическое экстренное торможение.

Прочная конструкция XC90 и ее особенности помогают защитить водителей и пассажиров при столкновении. Хотя это вряд ли произойдет благодаря системе помощи водителю и предотвращению столкновений.

Hyundai Palisade

Palisades, которые выйдут на рынок в 2024 году, имеют лучшие на сегодняшний день системы навигации и безопасности. Они несколько похожи на системы предупреждения о лобовом столкновении, мониторинге слепых зон и т.д. Это помогает водителям видеть ситуацию на дороге и контролировать ее на 100%.

Tesla Model Y

Электрический внедорожник Tesla обладает многими впечатляющими функциями безопасности, включая автопилот, который обеспечивает возможности полуавтономного вождения. Используя камеры, радары и ультразвуковые датчики, он может управлять, ускорять и тормозить транспортное средство.

Возможно, для Украины автопилот не является такой удобной функцией, как для западных водителей, но автомобиль все еще стоит своих денег благодаря другим современным системам помощи водителю и безопасности.

Mercedes-Benz E-Class

Седан E-Class оснащен системой Mercedes PRE-SAFE, состоящей из группы проактивных устройств безопасности, использующих датчики для обнаружения возможных столкновений и подготовки автомобиля и его пассажиров к удару. Работая с другими функциями безопасности, PRE-SAFE, безусловно, может помочь уменьшить тяжесть травм, полученных во время аварий.

Кроме того, автомобиль также оснащен адаптивным круиз-контролем и системой поддержки полосы движения, которые помогают предотвратить несчастные случаи.

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