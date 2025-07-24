Долгожданный Nissan Leaf столкнулся с проблемой до выхода на рынок

Долгожданный недорогой электрокар Nissan Leaf 2026 модельного года рассекречен как полностью новый автомобиль, который готовится к выходу на рынок. Однако автомобиль столкнулся с серьезной проблемой.

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Из-за экспортных ограничений Китая на редкоземельные элементы производство Nissan Leaf придется сократить. Об этом стало известно Carscoops. Это значит, что (по крайней мере сначала) производителю не удастся выйти на целевые показатели статистики модели Nissan Leaf 3 поколения.

Во всяком случае, ограниченное производство не удастся нарастить до тех пор, пока не будут найдены пути обхода или рычаги давления на КНР. Ведь из-за китайской политики может пострадать и европейский автопром в целом.

Новый кроссовер Nissan Leaf сменил формат и получил другой кузов. Несмотря на то, что новинку построили на базе электромобиля Nissan Ariya, Leaf 3 поколения с длиной кузова 4,35 м (колесная база 2,69 м) оказался компактным.

Запас хода Leaf 2026 составит 430 км в базовом варианте. В топовом исполнении предложат 600 км. Предусмотрены два варианта силовых установок: мощностью 176 и 218 л.с. Ориентировочная цена Nissan Leaf 3 – примерно 35 000 долларов за базовое исполнение.

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