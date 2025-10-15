Долгожданный Nissan Leaf полностью готов: новый бюджетник показали в сети

Долгожданный недорогой электрокар Nissan Leaf EV официально рассекречен в новом поколении как полностью готовый к выходу на рынок автомобиль. Бюджетник подробно показали в сети вживую.

Модель Nissan Leaf 3 поколения превратилась в кроссовер. Детали показывает Autogefühl. Новый Nissan Leaf 2026 модельного года стал совсем другим автомобилем в сравнении со своим предшественником.

Новый кроссовер Nissan Leaf сменил формат и получил другой кузов. Несмотря на то, что новинку построили на базе электромобиля Nissan Ariya, Leaf 3 поколения с длиной кузова 4,35 м (колесная база 2,69 м) оказался компактным.

Запас хода Leaf 2026 составит 430 км в базовом варианте. В топовом исполнении предложат 600 км. Предусмотрены два варианта силовых установок: мощностью 176 и 218 л.с. (в зависимости от рынка).

Цена Nissan Leaf 3 поколения стартует с $29 990 с комплектацией S Plus. Позже в продаже появится упрощенный Nissan Leaf S 2026 года – от 25 360 долларов. Это самый дешевый вариант модели.

