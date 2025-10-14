Новый кроссовер Hyundai по цене Duster показали на первых фото

Компактный бюджетный кроссовер Hyundai Venue 2026 модельного года показали на первых фото до премьеры. Новый автомобиль готовится к выходу на рынок по цене Renault Duster.

По информации Autocar, в ноябре 2025 года состоится дебют Hyundai Venue 2 поколения. Официально машину пока держат в секрете. Но дизайн уже можно рассмотреть в подробностях на фото.

Внешность модели выполнили в стиле современного Hyundai Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Задние фонари выглядят строго благодаря геометричному рисунку.

В целом направление развития нового дизайна Hyundai очевидно сквозь весь модельный ряд. Производитель взял курс на геометричные формы и параллельные линии.

Для нового Hyundai Venue 2026 модельного года ожидается набор силовых установок мощностью до 120 л.с. Возможно, позже в линейке появится электрическая модификация.

